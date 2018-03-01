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01 марта 2018
28 февраля 2018
04:40  01 марта 2018 1

Кандидаты в президенты договорились саботировать правила дебатов. Конфликт Жириновского и Собчак — часть плана

Гайдаровский форум-2018 в РАНХиГС. Первый день. Москва, камера, кресла, телекамера, зал
Кандидаты решили воспользоваться отсутствием права телеканалов «резать» дебатыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Ксения Собчак, Владимир Жириновский и Павел Грудинин договорились нарушать установленный формат предвыборных дебатов — спорить друг с другом, несмотря на то, что официальный сценарий этого не предусматривает.

Как рассказал «Ведомостям» руководитель штаба Собчак Тимур Валеев, к такому решению кандидаты пришли во вторник, 27 февраля, после первого раунда дебатов на телеканале ОТР. Это стало ответом на неудачный, по мнению участником кампании, формат агитационных мероприятий: семь претендентов на пост президента страны должны дебатировать одновременно; при этом они не должны общаться между собой, а лишь отвечать на вопросы ведущего.

По закону, как добавил собеседник издания, каналы не имеют права вырезать фрагменты выступлений, поэтому кандидаты могут договориться поменять формат и начать задавать друг другу вопросы вопреки регламенту. И у телеканала возможности как-то на это повлиять. Эту стратегию участники начали реализовывать уже на дебатах 28 февраля, где озвучили свое недовольство форматом, и активнее всего в этот процесс включились Собчак и Жириновский. В студии Владимира Соловьева на канале «Россия 1» кандидаты устроили скандал: лидер ЛДПР нецензурно оскорбил своего оппонента, а телеведущая в ответ выплеснула на него стакан воды.

Представитель Григория Являнского [«Яблоко»] заявил «Ведомостям», что тот в договоренности не участвует, а доверенному лицу Бориса Титова [Партия роста] неизвестно отношение последнего к формату дебатов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На пост претендуют восемь кандидатов. Помимо перечисленных, в избирательной кампании участвуют самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза» и Максим Сурайкин от «Коммунистов России».

Сергей Демин
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