04:40 01 марта 2018 1

Кандидаты решили воспользоваться отсутствием права телеканалов «резать» дебаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ксения Собчак, Владимир Жириновский и Павел Грудинин договорились нарушать установленный формат предвыборных дебатов — спорить друг с другом, несмотря на то, что официальный сценарий этого не предусматривает.

Как рассказал «Ведомостям» руководитель штаба Собчак Тимур Валеев, к такому решению кандидаты пришли во вторник, 27 февраля, после первого раунда дебатов на телеканале ОТР. Это стало ответом на неудачный, по мнению участником кампании, формат агитационных мероприятий: семь претендентов на пост президента страны должны дебатировать одновременно; при этом они не должны общаться между собой, а лишь отвечать на вопросы ведущего.

По закону, как добавил собеседник издания, каналы не имеют права вырезать фрагменты выступлений, поэтому кандидаты могут договориться поменять формат и начать задавать друг другу вопросы вопреки регламенту. И у телеканала возможности как-то на это повлиять. Эту стратегию участники начали реализовывать уже на дебатах 28 февраля, где озвучили свое недовольство форматом, и активнее всего в этот процесс включились Собчак и Жириновский. В студии Владимира Соловьева на канале «Россия 1» кандидаты устроили скандал: лидер ЛДПР нецензурно оскорбил своего оппонента, а телеведущая в ответ выплеснула на него стакан воды.

Представитель Григория Являнского [«Яблоко»] заявил «Ведомостям», что тот в договоренности не участвует, а доверенному лицу Бориса Титова [Партия роста] неизвестно отношение последнего к формату дебатов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На пост претендуют восемь кандидатов. Помимо перечисленных, в избирательной кампании участвуют самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза» и Максим Сурайкин от «Коммунистов России».