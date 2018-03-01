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01 марта 2018
28 февраля 2018
08:40  01 марта 2018 0

Правительственные самолеты переведут на российское оборудование

Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, взлетная полоса, кабина пилота
Такое импортозамещение может дать старт развитию российской авионикиФото: Сергей Леонов © URA.RU

Президентский «борт № 1» станет полностью отечественным. Все самолеты Ил-96-300, являющиеся правительственными лайнерами, получат российское оборудование. Такое импортозамещение может дать перспективы отечественному авиастроению.

Воздушные судна Ил-96-300 используются только ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента, которое занимается перевозкой первых лиц государства. В настоящее время в отряде всего 10 лайнеров различных модификаций.

Переоборудование правительственных Ил-96-300 касается инерциальных систем, отвечающих за определение лайнера в пространстве, «ответчиках», сообщающих сведения о самолете наземным службам, а также оборудования для навигации и посадки. После модернизации самолеты станут полностью российскими, сообщают «Известия». Переоборудование завершится к 2019 году.

«Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» успешно завершил сертификационные наземные и летные испытания нового оборудования», — пояснил главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов. Один из десяти Ил-96-300 уже укомплектован отечественными пилотажно-навигационными комплексами. По мнению главного редактора журнала «Авиасоюз» Ильи Вайсберга, импортозамещение навигационного оборудования может стать хорошей площадкой для развития сферы. «В перспективе российскую авионику могут начать устанавливать и на новые перспективные самолеты, в частности МС-21 и широкофюзеляжный российско-китайский авиалайнер», — уточнил Вайсберг.

Ранее один из самолетов летного отряда «Россия» Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 был в Аргентине. Лайнер с таким номером был на фотографиях, опубликованных жандармерией страны в связи с «кокаиновым делом».

Иван Шестак
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