Правительственные самолеты переведут на российское оборудование

08:40 01 марта 2018 0

Такое импортозамещение может дать старт развитию российской авионики Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Президентский «борт № 1» станет полностью отечественным. Все самолеты Ил-96-300, являющиеся правительственными лайнерами, получат российское оборудование. Такое импортозамещение может дать перспективы отечественному авиастроению.

Воздушные судна Ил-96-300 используются только ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента, которое занимается перевозкой первых лиц государства. В настоящее время в отряде всего 10 лайнеров различных модификаций.

Переоборудование правительственных Ил-96-300 касается инерциальных систем, отвечающих за определение лайнера в пространстве, «ответчиках», сообщающих сведения о самолете наземным службам, а также оборудования для навигации и посадки. После модернизации самолеты станут полностью российскими, сообщают «Известия». Переоборудование завершится к 2019 году.

«Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» успешно завершил сертификационные наземные и летные испытания нового оборудования», — пояснил главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов. Один из десяти Ил-96-300 уже укомплектован отечественными пилотажно-навигационными комплексами. По мнению главного редактора журнала «Авиасоюз» Ильи Вайсберга, импортозамещение навигационного оборудования может стать хорошей площадкой для развития сферы. «В перспективе российскую авионику могут начать устанавливать и на новые перспективные самолеты, в частности МС-21 и широкофюзеляжный российско-китайский авиалайнер», — уточнил Вайсберг.

Ранее один из самолетов летного отряда «Россия» Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 был в Аргентине. Лайнер с таким номером был на фотографиях, опубликованных жандармерией страны в связи с «кокаиновым делом».