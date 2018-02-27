Сервис Flightradar подтвердил, что российский лайнер из «кокаинового дела» был в Аргентине

15:10 27 февраля 2018 11

Самолет в начале декабря был в Буэнос-Айресе Фото: Pixabay

Самолет летного отряда «Россия» Ил-96-300 под номером RA-96023 был в декабре в Аргентине. Эти данные подтверждает сайт Flightradar. Этот борт также был на снимках, опубликованных жандармерией страны в связи с «кокаиновым делом».

Воздушное судно было в начале декабря в Буэнос-Айресе, куда прилетело из столицы Бразилии, передает РБК. Он принадлежит специальному летному отряду «Россия», который находится в ведении управделами президента и занимается перевозкой первых лиц государства.

Как писало «URA.RU», ранее полиция Аргентины провела масштабную операцию, по результатам которой было объявлено об изъятии 12 чемоданов с наркотиками с территории российского посольства. Позже в МИДе РФ уточнили, что кокаин был обнаружен еще в 2016 году и с тех пор сотрудники дипмиссии совместно с силовыми структурами были заняты поимкой преступников, напоминает «Национальная служба новостей».