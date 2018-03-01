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01 марта 2018
21:48  01 марта 2018 0

Общественная палата РФ откликнулась на послание Путина

Послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Москва, путин владимир
Речь президента продолжает собирать комментарииФото: Антон Белицкий © URA.RU

В выступлении Владимира Путина перед Федеральным Собранием нашли отражение все темы, которые ранее поднимала Общественная палата России. К такому выводу пришли представители ключевых комиссий ОП РФ, сообщили «URA.RU» в пресс-службе организации.

«Глава страны честно и правдиво оценивает ситуацию в стране и в мире, открыто озвучивает проблемы и готов к их решению. Сейчас самое важное для каждого из нас — взять на себя ответственность за свою страну и включиться в решение сложных вопросов, которые стоят перед Россией», — подчеркнул глава Комиссии по благотворительности и гражданскому просвещению Александр Ткаченко.

Среди главных тем, волнующих общественность, члены Общественной палаты назвали развитие волонтерства и наставничества, улучшение инфраструктуры малых городов, улучшение сферы здравоохранения на селе. «Мы стремимся укрупнять лечебные учреждения и закрывать небольшие больницы, которые не приносят дохода. Это действительно не приводит ни к чему хорошему. Люди, живущие на селе, от этого страдают», — заметила член Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Валентина Цывова.

Главной же чертой послания, на взгляд представляющей Комиссию по поддержке семьи, материнства и детства Елены Альшанской, стал сделанный Путиным акцент на благополучие людей страны и повышение качества их жизни. «Работа, направленная на благополучие и условия жизни людей, должна стать основной заботой того, кто возглавит нашу страну на ближайшие шесть лет. Это достаточный срок для решения многих социальных вопросов», — заметила она.

Как уже сообщало «URA.RU», 1 марта российский лидер выступил с почти двухчасовой речью перед элитой России. Однако, по оценке экспертов, послание оказалось адресовано не только первым лицам страны, но и мировым лидерам. Многие россияне расценили послание Федеральному собранию как своего рода предвыборную программу Владимира Путина.

Владимир Васин
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