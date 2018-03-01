17:15 01 марта 2018 1

В послании Путин заявил о преимуществах России в ядерном вооружении Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Послание президента вызвало резонанс в России и по всему миру. Об этом на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Калининграде заявил 1 марта глава ВЦИОМ Валерий Федоров. На мероприятии присутствовал корреспондент «URA.RU».

По словам Федорова, россияне традиционно с большим любопытством следят за посланием президента, а в этот раз интерес был особенно высок. «Путин — кандидат, который не принимает участие в дебатах, его программа еще не опубликована. Поэтому интерес к этому посланию особый», — отметил социолог.

Федоров уверен, что президент не случайно начал с социальной повестки.

«Да, мы будем защищаться, но наша главная задача — это мирное поступательное развитие. Наши достижения в оборонной сфере — это лишь обеспечение нашей главной цели — стабильного и спокойного существования. Не время петь военные песни», — считает социолог.

С тем, что главное было сказано в начале послания, согласен и председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он обратил внимание на то, что президент отдельно подчеркнул, что главная угроза — это технологическое отставание, а не внешние силы. «В центре внимания стоит человек, повышение его качества жизни и его благосостояния. Все меры, которые предлагались президентом, — это фактически программа развития страны. Это и снижение ставок по ипотеке, и предложения по территориальному развитию страны. Важен и тезис о развитии несырьевого экспорта. Стоит задача увеличить ВВП в 1,5 раза. Это все очень амбициозные задачи. На мой взгляд, нерв послания именно в этом», — считает политолог.

Костин и Федоров сделали заявления на медиафоруме ОНФ, который проходит с 28 февраля по 2 марта в Калининграде. Во время стратегической сессии «Россия, устремленная в будущее» участники форума слушали послание Путина, а после началось обсуждение услышанного с экспертами.

В своем послании президент говорил о достижениях страны в сфере ОПК и призывал страны НАТО «услышать Россию».