Как в Манеже летали ракеты Путина

20:54 01 марта 2018 0

Владимир Путин поставил задачи будущему правительству Фото: пресс-служба Кремля

1 марта Владимир Путин удивил, наверное, всю элиту страны. Впервые президент выступал с ежегодным посланием Федеральному собранию в Манеже и говорил почти два часа. От главы государства и кандидата в президенты ждали программы на 6-летний срок, и это считалось главной интригой: какие реформы пообещает Владимир Путин. Но в итоге образ будущего получили не только россияне, но и все несговорчивые мировые лидеры. Для последних он выглядел угрожающе.

В ожидании президента атмосфера в Манеже была расслабленной Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В ожидании президента правительственные чиновники, политики, губернаторы, депутаты, приглашенные режиссеры и актеры фотографировались друг с другом, обсуждали последние сплетни в своей сфере, некоторые хвастались стажем участия в посланиях Путина. Как потом рассказал корреспонденту «URA.RU» один из приглашенных гостей, выиграл режиссер Никита Михалков: он стал старожилом посланий, если не считать чиновников. «Все, в общем, были расслаблены, это такая приятная для многих ежегодная традиция — послушать и увидеть президента.

Напрягались, по-моему, только некоторые члены правительства: они, видимо, готовились что-то услышать про свою судьбу, увидеть скрытые знаки», — рассказал собеседник агентства.

Владимир Путин сразу назвал свое выступление особым: «Оно носит рубежный характер, как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки, потому что они определяют судьбу нашей страны на десятилетия вперёд».

Выступление Владимира Путина наглядно иллюстрировалось на установленных в Манеже экранах Фото: Антон Белицкий © URA.RU

За последующие полтора часа послания Владимир Путин фактически представил полноценную предвыборную программу, которую так долго от него ждали. Президент сказал, что главный враг России — в отставании, поэтому нужно использовать технологическую волну, иначе она захлестнет и утопит Россию. «Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю суверенитета». И это, наверное, впервые за последние годы, когда после слов «враг» и «суверенитет» Путин не перешел к геополитике.

При оглашении послания президента использовалась инфографика, которая транслировалась на трех экранах: цифры инфляции, статистика бедности в России, динамика ввода нового жилья.

До начала послания в кулуарах соревновались: кто в какой раз слушает президента Фото: пресс-служба президента России

В своей речи Путин постоянно апеллировал к «будущему правительству». Главные задачи, которые он обозначил на предстоящие годы: увеличить размеры пенсий, обеспечить ежегодную индексацию выше инфляции, решить проблему налога на недвижимость, снизить ипотечную ставку до 7%-8%, добиться того, чтобы 5 миллионов молодых семей в год улучшили жилищные условия. Отдельно Владимир Путин остановился на поддержке молодежи: уже в этом году будет выделен миллиард рублей на систему ранней профориентации в школах. Президент также отметил, что нужно обеспечить продвижение современных профессиональных кадров на государственной и муниципальной службе, в бизнесе, в экономике, науке, на производстве, и отдельно отметил в связи с этим конкурс «Лидеры России».

Закончил свое выступление Владимир Путин словами: «Россия всегда будет страной возможностей».

В своей речи Путин постоянно апеллировал к «будущему правительству» Фото: пресс-служба президента

«Пространственное развитие, инвестиции в экологию, образование, экономику — все это призвано работать на одну стратегическую задачу — прорывное развитие России».

После этого президент начал, по сути, новое послание, совершенно в другой тональности и с другой риторикой. Интересно, что сотрудники пресс-центра в этот момент попросили журналистов двигаться наверх (там проходило само мероприятие), анонсируя скорое завершение выступления Владимира Путина. Но президент говорил еще полчаса: ярко, эмоционально, победоносно. Это было уже ракетно-ядерное послание.

Путин заявил, что сирийская операция показала возможности Вооруженных сил страны. «Люди по всему миру теперь знают, как называется российское оружие», — гордо заметил Владимир Путин. После этого он вспомнил выход США из договора ПРО и отказ от сотрудничества с Россией.

Фото: пресс-служба президента РФ

И дальше Владимир Путин, сказав, что «никакие ПРО нам теперь не страшны», презентовал новейшее оружие — «Сармат». Присутствующим в зале продемонстрировали видеозапись, дающую представление об основных характеристиках «Сармата», который не имеет ограничений по дальности полета. Эти слова и видеоролик вызвали бурные аплодисменты.

Затем Владимир Путин представил новый авиационный ракетный комплекс «Кинжал» — к нему также имелась внушающая страх видеозапись. Кроме того, Верховный главнокомандующий рассказал о новейшем типе оружия — с энергетической ядерной установкой. Скорость будет гиперзвуковой, подчеркнул глава государства. Оружие пока носит название «Авангард».

«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — посоветовал Владимир Путин своим зарубежным партнерам. Почти все присутствующие в зале начали аплодировать стоя.

Журналисты, которые стояли в кулуарах и ждали ньюсмейкеров, переговаривались между собой, что это похоже на объявление войны с открытой датой. Впрочем, сам Путин закончил свою речь все же примирительно: «Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно садиться за стол переговоров и вместе думать над новой системой развития цивилизации».

Режиссер Никита Михалков после выступления Путина: «Мы защищены» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Вторая часть послания временно отодвинула на задний план все прежние интриги о новом составе правительства, о том, какие сигналы Путин пошлет российским элитам. Во всяком случае приглашенные на послание випы говорили между собой в кулуарах о ракетах, и некоторые из них потеряли прежнюю расслабленность. Один из бизнесменов в ответ на вопрос «URA.RU» о том, как ему послание, ответил: «А вы тут у Набиуллиной еще не спрашивали, что там с курсами?». Впрочем, режиссер Никита Михалков, покидающий Манеж в меховой версии шапки Мономаха, выглядел так, словно сегодня исполнилась его главная мечта. Корреспонденту «URA.RU» он сказал, что ему окончательно стало ясно, что мы защищены: «Последняя часть послания — самая серьезная».

Виталий Мутко не уверен в собственном будущем, но за страну спокоен Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Глава РСПП Александр Шохин также признался, что больше всего был впечатлен ракетами. А вице-премьер по спорту Виталий Мутко на вопрос «URA.RU» о том, стало ли ему понятнее его будущее и будущее страны после послания президента, попросил дождаться выборов и определенных законом сроков формирования нового правительства: «Но за страну я спокоен», — уверил он.

Среди приглашенных на послание также присутствовала группа молодых ребят с надписью «Добровольцы». На мой вопрос, что им больше всего запомнилось из выступления президента, они хором ответили:

«Ракеты. Вы видели, как мы можем? ».

Но глава ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что главный вектор послания — не военный, а социальный и технологический: «Это послание не о прошлом, а настоящем и будущем. Потому главная фраза, которая мне запомнилась, звучит так: „Россия — это страна возможностей и всегда такой будет“. Это послание про следующие шесть лет. Это по сути программа Путина как кандидата. И так как сомнений в том, что именно Путин победит на выборах 18 марта, немного, то это станет программой работы президента. И правительство будет строить свою деятельность на ее основе. Векторы, которые выделил Путин — это рост экономики, рост уровня жизни — то, что каждый должен почувствовать на своем кармане. Конечно, прозвучал еще и оборонный блок, но я думаю, что он носит технический, поддерживающий характер. Интенсивное развитие невозможно без обеспечения безопасности. А мы живем в небезопасном мире».