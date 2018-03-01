Как в Манеже летали ракеты Путина

1 марта Владимир Путин удивил, наверное, всю элиту страны. Впервые президент выступал с ежегодным посланием Федеральному собранию в Манеже и говорил почти два часа. От главы государства и кандидата в президенты ждали программы на 6-летний срок, и это считалось главной интригой: какие реформы пообещает Владимир Путин. Но в итоге образ будущего получили не только россияне, но и все несговорчивые мировые лидеры. Для последних он выглядел угрожающе.
В ожидании президента правительственные чиновники, политики, губернаторы, депутаты, приглашенные режиссеры и актеры фотографировались друг с другом, обсуждали последние сплетни в своей сфере, некоторые хвастались стажем участия в посланиях Путина. Как потом рассказал корреспонденту «URA.RU» один из приглашенных гостей, выиграл режиссер Никита Михалков: он стал старожилом посланий, если не считать чиновников. «Все, в общем, были расслаблены, это такая приятная для многих ежегодная традиция — послушать и увидеть президента.
Напрягались, по-моему, только некоторые члены правительства: они, видимо, готовились что-то услышать про свою судьбу, увидеть скрытые знаки», — рассказал собеседник агентства.
Владимир Путин сразу назвал свое выступление особым: «Оно носит рубежный характер, как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки, потому что они определяют судьбу нашей страны на десятилетия вперёд».
За последующие полтора часа послания Владимир Путин фактически представил полноценную предвыборную программу, которую так долго от него ждали. Президент сказал, что главный враг России — в отставании, поэтому нужно использовать технологическую волну, иначе она захлестнет и утопит Россию. «Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю суверенитета». И это, наверное, впервые за последние годы, когда после слов «враг» и «суверенитет» Путин не перешел к геополитике.
При оглашении послания президента использовалась инфографика, которая транслировалась на трех экранах: цифры инфляции, статистика бедности в России, динамика ввода нового жилья.
В своей речи Путин постоянно апеллировал к «будущему правительству». Главные задачи, которые он обозначил на предстоящие годы: увеличить размеры пенсий, обеспечить ежегодную индексацию выше инфляции, решить проблему налога на недвижимость, снизить ипотечную ставку до 7%-8%, добиться того, чтобы 5 миллионов молодых семей в год улучшили жилищные условия. Отдельно Владимир Путин остановился на поддержке молодежи: уже в этом году будет выделен миллиард рублей на систему ранней профориентации в школах. Президент также отметил, что нужно обеспечить продвижение современных профессиональных кадров на государственной и муниципальной службе, в бизнесе, в экономике, науке, на производстве, и отдельно отметил в связи с этим конкурс «Лидеры России».
Закончил свое выступление Владимир Путин словами: «Россия всегда будет страной возможностей».
«Пространственное развитие, инвестиции в экологию, образование, экономику — все это призвано работать на одну стратегическую задачу — прорывное развитие России».
После этого президент начал, по сути, новое послание, совершенно в другой тональности и с другой риторикой. Интересно, что сотрудники пресс-центра в этот момент попросили журналистов двигаться наверх (там проходило само мероприятие), анонсируя скорое завершение выступления Владимира Путина. Но президент говорил еще полчаса: ярко, эмоционально, победоносно. Это было уже ракетно-ядерное послание.
Путин заявил, что сирийская операция показала возможности Вооруженных сил страны. «Люди по всему миру теперь знают, как называется российское оружие», — гордо заметил Владимир Путин. После этого он вспомнил выход США из договора ПРО и отказ от сотрудничества с Россией.
И дальше Владимир Путин, сказав, что «никакие ПРО нам теперь не страшны», презентовал новейшее оружие — «Сармат». Присутствующим в зале продемонстрировали видеозапись, дающую представление об основных характеристиках «Сармата», который не имеет ограничений по дальности полета. Эти слова и видеоролик вызвали бурные аплодисменты.
Затем Владимир Путин представил новый авиационный ракетный комплекс «Кинжал» — к нему также имелась внушающая страх видеозапись. Кроме того, Верховный главнокомандующий рассказал о новейшем типе оружия — с энергетической ядерной установкой. Скорость будет гиперзвуковой, подчеркнул глава государства. Оружие пока носит название «Авангард».
«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — посоветовал Владимир Путин своим зарубежным партнерам. Почти все присутствующие в зале начали аплодировать стоя.
Журналисты, которые стояли в кулуарах и ждали ньюсмейкеров, переговаривались между собой, что это похоже на объявление войны с открытой датой. Впрочем, сам Путин закончил свою речь все же примирительно: «Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно садиться за стол переговоров и вместе думать над новой системой развития цивилизации».
Вторая часть послания временно отодвинула на задний план все прежние интриги о новом составе правительства, о том, какие сигналы Путин пошлет российским элитам. Во всяком случае приглашенные на послание випы говорили между собой в кулуарах о ракетах, и некоторые из них потеряли прежнюю расслабленность. Один из бизнесменов в ответ на вопрос «URA.RU» о том, как ему послание, ответил: «А вы тут у Набиуллиной еще не спрашивали, что там с курсами?». Впрочем, режиссер Никита Михалков, покидающий Манеж в меховой версии шапки Мономаха, выглядел так, словно сегодня исполнилась его главная мечта. Корреспонденту «URA.RU» он сказал, что ему окончательно стало ясно, что мы защищены: «Последняя часть послания — самая серьезная».
Глава РСПП Александр Шохин также признался, что больше всего был впечатлен ракетами. А вице-премьер по спорту Виталий Мутко на вопрос «URA.RU» о том, стало ли ему понятнее его будущее и будущее страны после послания президента, попросил дождаться выборов и определенных законом сроков формирования нового правительства: «Но за страну я спокоен», — уверил он.
Среди приглашенных на послание также присутствовала группа молодых ребят с надписью «Добровольцы». На мой вопрос, что им больше всего запомнилось из выступления президента, они хором ответили:
«Ракеты. Вы видели, как мы можем? ».
Но глава ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что главный вектор послания — не военный, а социальный и технологический: «Это послание не о прошлом, а настоящем и будущем. Потому главная фраза, которая мне запомнилась, звучит так: „Россия — это страна возможностей и всегда такой будет“. Это послание про следующие шесть лет. Это по сути программа Путина как кандидата. И так как сомнений в том, что именно Путин победит на выборах 18 марта, немного, то это станет программой работы президента. И правительство будет строить свою деятельность на ее основе. Векторы, которые выделил Путин — это рост экономики, рост уровня жизни — то, что каждый должен почувствовать на своем кармане. Конечно, прозвучал еще и оборонный блок, но я думаю, что он носит технический, поддерживающий характер. Интенсивное развитие невозможно без обеспечения безопасности. А мы живем в небезопасном мире».