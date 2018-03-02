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Главные новости Ямала
09:09  02 марта 2018 1

Ямальская поклонница Игоря Николаева проехала 200 км на снегоходе, чтобы попасть на концерт. ФОТО

Игорь Николаев выступил с концертом в СалехардеФото: Игорь Николаев, «Инстаграм»

Певец Игорь Николаев рассказал о своей поклоннице, которая ради его концерта в Салехарде проехала сотни километров на снегоходе. Совместный снимок с колоритной женщиной в национальном костюме он разместил на своей странице в социальной сети.

«С поклонницей! Эта прекрасная дама проехала 200 км на снегоходе „Буран“ ради этого снимка!!! Спасибо ее детям, что привезли мамочку на концерт!», — такой эмоциональной подписью Игорь Николаев сопроводил свое фото с жительницей Ямала, которое было опубликовано на странице певца в Instagram. При этом женщина одета в яркий костюм с традиционными для коренных народов Севера элементами, а также разноцветный платок. Примечательно, что одним из первых снимок поспешил прокомментировать другой певец — Филипп Киркоров. «Невероятно!!! Какой колорит. Оставь адресок, я обязательно посещу», — Киркорова явно впечатлила ямальская ценительница творчества Николаева.

«Почет и уважение такой поклоннице! Вот с таких женщин надо брать пример! А я 120 км на машине до Ярославля на ваш концерт никак не решусь проехать», «По снегу, на буране, в метель на концерт! Это бесценное качество человека!», — поклонников Игоря Николаева также восхитил поступок женщины. Некоторые отметили, что при таких сложных погодных условиях это можно назвать подвигом. «Многие даже не смогут представить это… Вчера в Салехарде ветер достигал до 20м/с, я не могла даже с ребенком пройти 5 метров. А здесь настоящая поклонница! Спасибо вам, Игорь, за ваше творчество!», — написала жительница Салехарда.

Дарья Корчак
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