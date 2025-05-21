Заместитель главы района ЯНАО освободил должность: инсайд URA.RU подтвердился

Зам главы Красноселькупского района ЯНАО Денис Леменков ушел в отставку
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Денис Леменков уволился из команды мэра Юрия Фишера
Денис Леменков уволился из команды мэра Юрия Фишера Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместитель главы администрации Красноселькупского района ЯНАО Денис Леменков официально освободил должность. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в мэрии.

«Да, информацию (об увольнении Леменкова — ред.) подтверждаем», — коротко ответили на вопрос агентства в администрации Красноселькупского района. О причинах ухода чиновника, много лет занимавшего высокие посты, ответа оперативно получить не удалось.

При этом, как утверждают источники агентства в политтусовке, причиной увольнения Леменкова стали напряженные отношения с руководством. «Чиновник, много лет проработавший в должности, в последнее время сильно подогревал упаднические настроения в районе, и на этой почве вступал в конфронтацию с Фишером. Доходило до того, что мэру приходилось опровергать заявления подчиненного, а это вредило имиджу и репутации власти», — поделились собеседники на условиях анонимности

Связаться с Леменковым агентству не удалось, на личные сообщения корреспондента в социальных сетях он не ответил. URA.RU  при этом готово предоставить возможность опубликовать позицию всех участников истории и ожидает комментариев.

Ранее URA.RU рассказывало, что освободившийся пост в администрации Красноселькупского района займет Олег Шмаков. Накануне он сложил полномочия главы села Харампур Пуровского района и тепло попрощался с жителями.

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Заместитель главы администрации Красноселькупского района ЯНАО Денис Леменков официально освободил должность. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в мэрии. «Да, информацию (об увольнении Леменкова — ред.) подтверждаем», — коротко ответили на вопрос агентства в администрации Красноселькупского района. О причинах ухода чиновника, много лет занимавшего высокие посты, ответа оперативно получить не удалось. При этом, как утверждают источники агентства в политтусовке, причиной увольнения Леменкова стали напряженные отношения с руководством. «Чиновник, много лет проработавший в должности, в последнее время сильно подогревал упаднические настроения в районе, и на этой почве вступал в конфронтацию с Фишером. Доходило до того, что мэру приходилось опровергать заявления подчиненного, а это вредило имиджу и репутации власти», — поделились собеседники на условиях анонимности Связаться с Леменковым агентству не удалось, на личные сообщения корреспондента в социальных сетях он не ответил. URA.RU  при этом готово предоставить возможность опубликовать позицию всех участников истории и ожидает комментариев. Ранее URA.RU рассказывало, что освободившийся пост в администрации Красноселькупского района займет Олег Шмаков. Накануне он сложил полномочия главы села Харампур Пуровского района и тепло попрощался с жителями.
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