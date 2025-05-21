Ямальские водители смогут перевозить свои автомобили в вагонах поездов

РЖД запускает рейс из Лабытнанги в Котлас с вагонами-автомобилевозами
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы, на которых можно перевезти машину, стартуют с июня
Рейсы, на которых можно перевезти машину, стартуют с июня Фото:

Российские железные дороги с июня вводят рейсы, на которых можно перевезти личные автомобили и мотоциклы в составе поездов дальнего следования. О новом маршруте Котлас (Архангельская область) — Лабытнанги (ЯНАО), рассказали в пресс-службе РЖД.

«Принимаем заявки на первые рейсы, отправляющиеся из Котласа с 6 июня (в поезде №22 Москва — Лабытнанги) и с 8 июня — из Лабытнанги (в поезде № 209 Лабытнанги — Москва) „, — сообщили в официальном telegram-канале перевозчика „Телеграмма РЖД“. За сохранностью техники в пути будут следить железнодорожники.

Отмечается, что пассажир может поехать на одном поезде со своим автомобилем или просто отправить его до пункта назначения. Погрузку, выгрузку, а также охрану техники будут осуществлять сотрудники РЖД. В вагон-автомобилевоз вмещается четыре машины или 14 мотоциклов.

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Российские железные дороги с июня вводят рейсы, на которых можно перевезти личные автомобили и мотоциклы в составе поездов дальнего следования. О новом маршруте Котлас (Архангельская область) — Лабытнанги (ЯНАО), рассказали в пресс-службе РЖД. «Принимаем заявки на первые рейсы, отправляющиеся из Котласа с 6 июня (в поезде №22 Москва — Лабытнанги) и с 8 июня — из Лабытнанги (в поезде № 209 Лабытнанги — Москва) „, — сообщили в официальном telegram-канале перевозчика „Телеграмма РЖД“. За сохранностью техники в пути будут следить железнодорожники. Отмечается, что пассажир может поехать на одном поезде со своим автомобилем или просто отправить его до пункта назначения. Погрузку, выгрузку, а также охрану техники будут осуществлять сотрудники РЖД. В вагон-автомобилевоз вмещается четыре машины или 14 мотоциклов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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