20 мая 2025

В городе ЯНАО на неделю закроют улицу из-за ремонта канализации. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы завершатся 26 мая
Ремонтные работы завершатся 26 мая Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) с 19 по 26 мая для движения перекрыт участок улицы Первомайской. По данным властей города, ограничение связано со строительно-монтажными работами в канализационной системе.

Дорога будет перекрыта до 26 мая
Дорога будет перекрыта до 26 мая
Фото:

«С 19 по 26 мая будет перекрыта дорога по улице Первомайская в связи с проведением строительно-монтажных работ на сетях канализации», — сообщается в telegram-канале мэрии. Ограничение будет действовать в границах улиц Комсомольская и Центральная. Жителей просят учитывать это при планировании поездок.

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В Лабытнанги (ЯНАО) с 19 по 26 мая для движения перекрыт участок улицы Первомайской. По данным властей города, ограничение связано со строительно-монтажными работами в канализационной системе. «С 19 по 26 мая будет перекрыта дорога по улице Первомайская в связи с проведением строительно-монтажных работ на сетях канализации», — сообщается в telegram-канале мэрии. Ограничение будет действовать в границах улиц Комсомольская и Центральная. Жителей просят учитывать это при планировании поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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