Ремонтные работы завершатся 26 мая
В Лабытнанги (ЯНАО) с 19 по 26 мая для движения перекрыт участок улицы Первомайской. По данным властей города, ограничение связано со строительно-монтажными работами в канализационной системе.
Дорога будет перекрыта до 26 мая
«С 19 по 26 мая будет перекрыта дорога по улице Первомайская в связи с проведением строительно-монтажных работ на сетях канализации», — сообщается в telegram-канале мэрии. Ограничение будет действовать в границах улиц Комсомольская и Центральная. Жителей просят учитывать это при планировании поездок.
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