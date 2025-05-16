Любительская рыбалка на Ямале: что нужно знать, чтобы не нарваться на крупный штраф

Рыболовство на Ямале является не только одним из основных традиционных промыслов, но и увлечением и приятным времяпрепровождением тысяч ямальцев. Несмотря на обилие и разнообразие рыбы, в округе действуют строгие регламенты по любительскому лову рыбы. О том какие существуют запреты, разрешения, штрафы и особенности рыбалки на Ямале, читайте в материале URA.RU.
Особенности водоохранных зон в ЯНАО
При осуществлении рыболовства в ЯНАО рыбаки обязаны соблюдать особый режим в пределах водоохранных зон рек, озер, ручьев и каналов. В зависимости от протяженности водотока ширина таких зон составляет от 50 до 200 метров от берега. Здесь запрещены действия, способные привести к загрязнению, засорению или заилению водоемов, а также к истощению водных ресурсов и ухудшению среды обитания водных биологических видов.
На что разрешено ловит рыбу в ЯНАО
Любительский лов рыбы на Ямале регламентируется «Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна», утвержденными приказом Минсельхоза РФ №646 от 30.10.2020. В округе разрешено использовать удочки (летние и зимние, спиннинги, фидеры, нахлыстовые удочки), жерлицы и кружки (до 10 штук на человека), закидушки, дорожку (троллинг), специальные пневматические ружья для подводной охоты, мелкоячеистые бредни для живца, раколовки (до пяти штук на человека), а также специальные ловушки для хирономид и гаммаруса. Разрешено применение одной ставной сети длиной до 30 метров и одного фитиля с крылом до 2 метров за пределами рыбоводных и рыболовных участков, кроме отдельных озер. Также запрещен вылов сетями без учета и маркировки, особое внимание уделяется жаберным сетям без документов.
Сезонные и территориальные запреты ловли рыбы в ЯНАО
На Ямале действует полный запрет на ловлю в Обской и Тазовской губах, а также в ряде рек в период нереста. С 20 мая по 15 июня запрещена рыбалка на отдельных участках Оби от мыса Салемал до мыса Ангальский (Салехард), в протоке Хаманельская Обь от мыса Ямсале до мыса Салемал и в протоке Надымская Обь от мыса Сандиба до мыса Салемал. Использование сетей запрещено с 30 ноября по 15 мая в Большой и Малой Оби, а также в дельте Оби от южной административной границы ЯНАО до мыса Сандиба по восточному берегу и мыса Ямсале по западному берегу. На нерестовых реках Ланготъеган, Собь, Войкары и Сыня запрещен вылов в период хода рыбы на нерест. Исключением является любительская ловля одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом (фидером) с берега (без применения плавучих средств) с общим количеством не более двух крючков на орудиях добычи (вылова) у одного человека.
Какую рыбу нельзя ловить на Ямале
К запрещенным к вылову видам относят сибирского осетра, стерлядь, нельму, муксуна, тайменя, чира (щекура). Для других видов установлены суточные нормы: хариус — пять килограмм, ряпушка и корюшка — по десять, навага, налим, язь, щука, лещ, ерш — суммарно двадцать килограмм, пелядь и сиг-пыжьян — по пять килограмм, арктический голец — один экземпляр. Общая суточная норма — не более 20 кг или один экземпляр весом более 20 кг. Запрещено вылавливать рыбу, не достигшую минимальной длины: омуль — 32 сантиметра, пелядь — 26 см, сиг — 25 см. Мелкие экземпляры и запрещенные виды должны быть немедленно выпущены обратно в водоем с минимальными повреждениями.
Суммы ущерба за вылов рыбы на Ямале
В текущем году действуют утвержденные суммы для расчета ущерба, причиненного водным биоресурсам на территории ЯНАО. За незаконный вылов одного экземпляра (независимо от размера и веса) рыбы установлены следующие суммы:
- Осетр сибирский — 481 368 рублей;
- Муксун — 70 083 рублей;
- Нельма — 10 811 рублей;
- Стерлядь — 4 572 рублей;
- Судак — 3 305 рублей;
- Сиг-пыжьян, пелядь, хариус, щука — 925 рублей;
- Налим, линь, язь, лещ — 500 рублей;
- Плотва, елец, карась, окунь пресноводный — 250 рублей;
- Другие виды пресноводных рыб — 100 рублей.
Если вылов осуществляется в период запрета или в запрещенных районах, сумма ущерба увеличивается в два раза.
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