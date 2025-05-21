Ямальский город признан самым умным в УрФО

Ноябрьск(ЯНАО) признан самым умным городом в УрФО по итогам всероссийского конкурса «Умный город». Благодаря внедрению передовых IT-технологий Ноябрьск вышел в финал и стал лидером среди городов региона. Информация опубликована на официальном сайте Минстроя России.
«Внедрение современных цифровых решений помогает Ноябрьску активно развиваться, создавать комфортные и безопасные условия для жизни жителей. Например, в городе действует „Карта школьника“, объединяющая пять сервисов, используется система умного видеонаблюдения, а также реализован проект цифровой трансформации системы пожарной безопасности. Ноябряне активно пользуются мобильными приложениями „Умный транспорт“ и „Афиша“», — сообщили в пресс-службе администрации города.
Проект Минстроя «Умный город» направлен на комплексную цифровую трансформацию и автоматизацию городских процессов. Его реализация позволяет повысить эффективность городской инфраструктуры, улучшить качество обслуживания населения и внедрять современные решения для управления городским хозяйством. В администрации города отмечают, что дальнейшее развитие цифровых технологий станет приоритетом для повышения комфорта и безопасности жителей Ноябрьска.
Ранее в Ноябрьске был реализован пилотный проект по внедрению цифровых технологий на автобусных остановках с использованием модулей искусственного интеллекта для видеонаблюдения, что позволило снизить количество правонарушений и повысить безопасность горожан. Этот проект был отмечен в финале III Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства в номинации «Умная дорога».
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