Строители из ЯНАО восстанавливают общежитие в ДНР

Ямальские строители приступили к восстановлению общежития в поселке городского типа Донское, который является одним из крупнейших населенных пунктов Волновахского муниципального округа Донецкой народной республики. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Восстановительные работы планируется завершить до конца следующего года. Пятиэтажное здание площадью около 4,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 360 человек и было построено 50 лет назад, последний капитальный ремонт проводился в 2010 году», — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
Значимую поддержку Донскому оказывает Новый Уренгой, который шефствует над населенным пунктом и регулярно оказывает помощь жителям и учреждениям. В прошлом году жители Донского получили около шести тонн гуманитарной помощи, направленной из ЯНАО. Обновленное общежитие должно стать серьезной поддержкой не только для местных жителей, но и для переселенцев из других населенных пунктов с менее благоприятными условиями проживания.
С 2022 года ЯНАО оказывает шефскую поддержку Волновахскому муниципальному округу, направляя специалистов и ресурсы для восстановления коммунальной и социальной инфраструктуры. За это время были отремонтированы котельные, обновлены инженерные сети и налажено бесперебойное ресурсоснабжение. Восстановление общежития в Донском стало продолжением этой работы, направленной на улучшение условий жизни местных жителей и переселенцев.
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