Строители из ЯНАО восстанавливают общежитие в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямальские строители восстанавливают общежитие в Донском
Ямальские строители восстанавливают общежитие в Донском Фото:

Ямальские строители приступили к восстановлению общежития в поселке городского типа Донское, который является одним из крупнейших населенных пунктов Волновахского муниципального округа Донецкой народной республики. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.  

«Восстановительные работы планируется завершить до конца следующего года. Пятиэтажное здание площадью около 4,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 360 человек и было построено 50 лет назад, последний капитальный ремонт проводился в 2010 году», — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. 

Значимую поддержку Донскому оказывает Новый Уренгой, который шефствует над населенным пунктом и регулярно оказывает помощь жителям и учреждениям. В прошлом году жители Донского получили около шести тонн гуманитарной помощи, направленной из ЯНАО. Обновленное общежитие должно стать серьезной поддержкой не только для местных жителей, но и для переселенцев из других населенных пунктов с менее благоприятными условиями проживания.

С 2022 года ЯНАО оказывает шефскую поддержку Волновахскому муниципальному округу, направляя специалистов и ресурсы для восстановления коммунальной и социальной инфраструктуры. За это время были отремонтированы котельные, обновлены инженерные сети и налажено бесперебойное ресурсоснабжение. Восстановление общежития в Донском стало продолжением этой работы, направленной на улучшение условий жизни местных жителей и переселенцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ямальские строители приступили к восстановлению общежития в поселке городского типа Донское, который является одним из крупнейших населенных пунктов Волновахского муниципального округа Донецкой народной республики. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.   «Восстановительные работы планируется завершить до конца следующего года. Пятиэтажное здание площадью около 4,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 360 человек и было построено 50 лет назад, последний капитальный ремонт проводился в 2010 году», — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.  Значимую поддержку Донскому оказывает Новый Уренгой, который шефствует над населенным пунктом и регулярно оказывает помощь жителям и учреждениям. В прошлом году жители Донского получили около шести тонн гуманитарной помощи, направленной из ЯНАО. Обновленное общежитие должно стать серьезной поддержкой не только для местных жителей, но и для переселенцев из других населенных пунктов с менее благоприятными условиями проживания. С 2022 года ЯНАО оказывает шефскую поддержку Волновахскому муниципальному округу, направляя специалистов и ресурсы для восстановления коммунальной и социальной инфраструктуры. За это время были отремонтированы котельные, обновлены инженерные сети и налажено бесперебойное ресурсоснабжение. Восстановление общежития в Донском стало продолжением этой работы, направленной на улучшение условий жизни местных жителей и переселенцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...