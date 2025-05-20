20 мая 2025

Жительница ЯНАО отделалась небольшим штрафом за хранение наркотиков

Жительница Надыма заплатит 15 тысяч рублей за хранение наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция нашла у надымчанки наркотики (архивное фото)
Полиция нашла у надымчанки наркотики (архивное фото) Фото:

Суд оштрафовал жительницу Надыма (ЯНАО) на 15 тысяч рублей за хранение наркотиков в значительном размере. Как сообщила пресс-служба окружного УМВД, вещества женщина приобрела без цели сбыта — для собственных нужд.

«С учетом всех обстоятельств Надымский городской суд вынес приговор и назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте.

В рамках комплекса мероприятий по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, оперуполномоченные досмотрели обвиняемую. В кармане ее верхней одежды был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом. Как отмечают правоохранительные органы, обвиняемая утверждала, что хранила запрещенное вещество без цели сбыта.

Ранее URA.RU рассказывало о жителе ЯНАО, доставшему из тайника-закладки наркотики. Их он приобрел для себя, но суд решил отправить его в колонию строгого режима.

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Суд оштрафовал жительницу Надыма (ЯНАО) на 15 тысяч рублей за хранение наркотиков в значительном размере. Как сообщила пресс-служба окружного УМВД, вещества женщина приобрела без цели сбыта — для собственных нужд. «С учетом всех обстоятельств Надымский городской суд вынес приговор и назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте. В рамках комплекса мероприятий по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, оперуполномоченные досмотрели обвиняемую. В кармане ее верхней одежды был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом. Как отмечают правоохранительные органы, обвиняемая утверждала, что хранила запрещенное вещество без цели сбыта. Ранее URA.RU рассказывало о жителе ЯНАО, доставшему из тайника-закладки наркотики. Их он приобрел для себя, но суд решил отправить его в колонию строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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