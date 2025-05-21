Бойцы из ЯНАО в составе 36-й бригады штурмом взяли укрепрайон ВСУ на фронте

Ямальские военнослужащие, в составе подразделений 36-й мотострелковой бригады, приняли участие в освобождении поселка Богатырь на южнодонецком направлении. В этом районе Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали мощный укрепленный район с минными полями, пулеметными точками и разветвленной сетью подземных ходов, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«В этом мощном укрепрайоне на южнодонецком направлении ВСУ создали настоящую крепость с минными полями, пулеметными огневыми точками и подземными ходами. Но не учли одного — мастерства наших бойцов. Артиллерия и авиация расчистили путь, а пехота завершила дело», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально»
Отмечается, что бойцам помогла техника, которую Ямал регулярно отправляет своим землякам — это коптеры с тепловизионными камерами для наблюдения и корректировки огня, а также FPV-дроны. Благодаря высокотехнологичному оснащению и слаженным действиям российским военнослужащим удалось выбить противника из укрепленного района за считанные дни, хотя ВСУ рассчитывали удерживать его в течение месяцев.
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