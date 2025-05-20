Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Ольга Терещук, с 6 до 18 лет воспитывающаяся в детском доме, много лет добивается отдельной жилплощади, но ей отказывают, так как она зарегистрирована в квартире родителей в мкр. Вынгапуровском. Счета за коммунальные платежи ей приходят исправно, но жить в той квартире невозможно, так как в квартире бытовая разруха, а дом признан аварийным и подлежащим сносу, рассказала женщина URA.RU.
«Обращалась к городским властям с просьбой выделить мне жилье на правах социального найма, ходила к депутатам, но помочь никто не может. Отец уже умер, старший брат тоже, о среднем не имею сведений с 2016 года, так что, все долги за услуги коммунальщиков теперь снимают с меня, хотя я в той квартире и не жила, с 6 до 18 лет воспитывалась в детдоме, а позже проживала в общежитиях и съемных квартирах», — рассказала Ольга Терещук корреспонденту агентства.
Сейчас женщина оказалась в трудной жизненной ситуации. Она имеет вторую группу инвалидности, в следствие данного обстоятельства не могла полноценно воспитывать дочь, ту забрали под опеку. Дочери исполнилось18 лет. А жизнь с гражданским мужем не заладилась, по словам Ольги, в настоящее время ей приходится ночевать где придется и даже на вокзале в комнате отдыха.
Жилье по соцнайму ей тоже не предоставляют. Дом, в котором зарегистрирована женщина, по ее словам подлежит расселению в 2026 году. Хотя еще в 2023 году она обращалась к губернатору ЯНАО в соцсетях и ей ответили, что дом расселят в 2025 году. Скрин официального ответа имеется в распоряжении агентства. Да, в случае расселения отдельное жилье на правах соцнайма она получит, но сроки вновь отодвинулись.
"Я ходила на прием к депутату Заксобрания Надежде Гудковой. Та сказала, что дочь получит жилье по достижению ей 18 лет. А потом будут решать мой вопрос. Но с дочерью мы практически не общаемся — наверное, опекуны против", — рассказала Ольга.
Сейчас женщина вновь обращается в социальных сетях к властям города и округа. По ее словам, власти требуют от нее наименование организации от которой ее отец получал квартиру или ордер. Но документов женщина предоставить не может, так как с момента получения жилья прошло больше 35 лет.
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