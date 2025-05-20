В ЯНАО резко выросли тарифы на перевозку речным транспортом

В ЯНАО по маршруту Самбург – Уренгой и обратно поменялись льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа. Стоимость билета составляет в навигацию 2025 года одну тысяч рублей, тогда как годом ранее цена была на 130 рублей ниже. Власти округа объясняют изменение тарифов инфляцией.
Как следует из документа, размещенного на сайте окружного правительства, по речному маршруту Самбург – Уренгой на 15% подросли льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа. Стоимость взрослого билета составляет одну тысячу рублей, детского – 500 рублей, транспортировка багажа – 100 рублей.
Прежние тарифы были значительно ниже. Так, билет на взрослого пассажира стоил 870 рублей, на ребенка – 435 рублей. В пресс-службе окружных властей изменения стоимости речных перевозок по данному маршруту объясняют инфляционными процессами. «Для обеспечения устойчивой работы речного транспорта тарифы будут повышены на 15% в связи с инфляцией. Это первое изменение тарифов с 2019 года», – отмечает источник.
Ранее на Ямале резко подняли стоимость билетов на вертолетные пассажирские перевозки между Салехардом и Лабытнанги. Цена билета для взрослого пассажира этой весной составляет 1850 рублей, тогда как год назад — 1360 рублей. На ребенка билет стоит теперь 925 рублей, годом ранее — 680 рублей.
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