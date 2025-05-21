В Новом Уренгое загорелась гостиница

В Новом Уренгое горела заброшенная гостиница
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое произошло возгорание в знании гостиницы
В Новом Уренгое произошло возгорание в знании гостиницы Фото:

В Новом Уренгое произошло возгорание в здании неэксплуатируемой гостиницы «Уренгой», расположенной на улице Сибирская. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по ЯНАО.

«Сообщение о пожаре в здании бывшей гостиницы на улице Сибирская поступило в 14:39. Горение происходило на первом этаже. Огонь был оперативно ликвидирован, погибших и пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе регионального управлении МЧС.

Возгорание произошло в неэксплуатируемом помещении. Погибших и пострадавших нет, отметили в ведомстве.  В настоящее время причина возгорания неизвестна. 

Ранее в Новом Уренгое уже происходили подобные инциденты: в мае сообщалось о пожаре в расселенном двухэтажном деревянном доме на улице Заозерной. Тогда огонь охватил всю площадь здания, а на месте работали пожарные расчеты. Оба случая произошли в неэксплуатируемых или расселенных строениях, и в обоих удалось избежать жертв и пострадавших.

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В Новом Уренгое произошло возгорание в здании неэксплуатируемой гостиницы «Уренгой», расположенной на улице Сибирская. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по ЯНАО. «Сообщение о пожаре в здании бывшей гостиницы на улице Сибирская поступило в 14:39. Горение происходило на первом этаже. Огонь был оперативно ликвидирован, погибших и пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе регионального управлении МЧС. Возгорание произошло в неэксплуатируемом помещении. Погибших и пострадавших нет, отметили в ведомстве.  В настоящее время причина возгорания неизвестна.  Ранее в Новом Уренгое уже происходили подобные инциденты: в мае сообщалось о пожаре в расселенном двухэтажном деревянном доме на улице Заозерной. Тогда огонь охватил всю площадь здания, а на месте работали пожарные расчеты. Оба случая произошли в неэксплуатируемых или расселенных строениях, и в обоих удалось избежать жертв и пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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