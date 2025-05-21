В Новом Уренгое загорелась гостиница

В Новом Уренгое произошло возгорание в здании неэксплуатируемой гостиницы «Уренгой», расположенной на улице Сибирская. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по ЯНАО.
«Сообщение о пожаре в здании бывшей гостиницы на улице Сибирская поступило в 14:39. Горение происходило на первом этаже. Огонь был оперативно ликвидирован, погибших и пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе регионального управлении МЧС.
Возгорание произошло в неэксплуатируемом помещении. Погибших и пострадавших нет, отметили в ведомстве. В настоящее время причина возгорания неизвестна.
Ранее в Новом Уренгое уже происходили подобные инциденты: в мае сообщалось о пожаре в расселенном двухэтажном деревянном доме на улице Заозерной. Тогда огонь охватил всю площадь здания, а на месте работали пожарные расчеты. Оба случая произошли в неэксплуатируемых или расселенных строениях, и в обоих удалось избежать жертв и пострадавших.
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