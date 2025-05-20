В ЯНАО ищут замену подрядчику, который сорвал капитальный ремонт школы

Муниципалитет Нового Уренгоя завершает поиски подрядчика на капитальный ремонт школы имени Коротчаева. На данном объекте это будет уже третий исполнитель заказа. Предыдущий, компания из Башкортостана, контракт не исполнил, следует из данных закупки. На объекте работали всего семь человек. Конфликт между заказчиком и исполнителем рассматривает суд.
По данным ЕИС «Закупки», управление муниципального хозяйства в Новом Уренгое завершает поиски подрядчика на капитальный ремонт школы имени Коротчаева на проспекте Мира. Начальная цена контракта – 376, 905 млн рублей. Ранее ремонтом помещений и пришкольной территории занимался другой подрядчик.
Проект по благоустройству учебного заведения разрабатывал в 2021 году ООО «Проект Сервис». Сначала на объекте работало ООО «Красстройком». А в 2022 году городские власти подписали контракт с компанией из Уфы ООО «Металпромгражданстрой». Стоимость работ по ремонту помещений, в том числе столовой, спортзала, учебных кабинетов оценивалась почти в 470 млн рублей. Отдельным контрактом с этим же подрядчиком на 75,5 млн рублей предусматривалось благоустройство пришкольной территории. Школу должны были сдать в марте 2025 года, к 50-летию Нового Уренгоя.
Между тем, по инициативе заказчика контракт был расторгнут в декабре 2024 года. И, как следует из документации последней закупки, сдача школы откладывается до сентября 2026 года.
«Подрядчик значительно отстает от графика производства работ. Общее освоение составляет 179 млн 908 тысяч рублей от 469 млн 967 тысяч рублей, что, в свою очередь, составляет не более 38% от общего объема», – сообщается в решении об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.
Также указывается, что на объекте работали всего семь человек. Были допущены существенные нарушения в технологии ведения строительно-монтажных работ.
Однако, похоже, уфимская компания не собирается отказываться от подряда в Новом Уренгое. Ее представитель намерен взыскать с муниципалитета 15,3 млн рублей в суде. Другим иском компания пытается доказать, что городские власти разорвали контракт неправомерно. Но добиться обеспечительных мер, в том числе запрета на включение в реестр недобросовестных поставщиков истцу не удалось. Рассмотрение дел по существу еще не начиналось.
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