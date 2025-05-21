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19:34
Где обычно живут осы и как помочь себе, если они ужалили: отвечает врач
19:20
У россиян появился новый способ записаться на прием к врачу
19:19
Ямальский город признан самым умным в УрФО
В России предотвратили увольнение миллионов пенсионеров
19:15
Концерт группы «Серьга», школьные вальсы и всероссийский марафон: афиша событий в ЯНАО на выходные
19:12
Свердловский губернатор открыл новый производственный комплекс в Первоуральске
19:11
ВСУ массово атакуют Россию беспилотниками. Онлайн-трансляция
Привез детей в школу и получил пять пуль: что известно об убийстве экс-советника Януковича в Мадриде
19:10
В Перми заметили мужчину, который ходил по улицам с оружием. Видео
19:10
Невзоров* и его жена** стали фигурантами дела о финансировании экстремизма
19:10
Природнадзор отсудил 12 миллионов у нефтяной компании из ХМАО за разлив нефти
Путин реанимировал «Роснано»
19:05
Прошение экс-директора ТБДТ Сергея Осинцева о переносе его дела в Екатеринбург рассмотрит суд Челябинска
19:05
«Детям сказали, что это гроза»: глава Домодедово рассказала об атаке беспилотника на детский сад
19:03
Опекун Далера Бобиева из Екатеринбурга раскрыла шокирующие подробности о смерти ребенка
Школьникам рассказали о самом доступном оружии Победы
19:00
Детский лагерь в Забайкалье почти полностью уничтожен лесным пожаром. Видео
19:00
Курганские власти придумали новый способ борьбы с абортами. Фото
18:57
Скончалась актриса из «Служебного романа» и режиссер «Ералаша» Надежда Репина
Останавливал Евромайдан и выступал против НАТО: факты из жизни убитого в Испании экс-советника Януковича
18:51
Генерал полиции Свинов занял две должности в Курганской и Волгоградской областях
18:50
«Холодно и одиноко»: Шойгу рассказал о последних пяти годах
1
18:49
«Роснефть» стала владельцем месторождения редкоземельных металлов в Якутии
1
Как идет процесс обмена пленными, отношения с США и переговоры: о чем Песков рассказал журналистам
18:49
Суд повторно отправил в колонию бывших заместителей мэра за «Надымское дело»
18:47
Высотка в стиле «сити» или яркая подсветка: ИИ капитально изменил муравейник в центре Тюмени. Фото
18:47
Что ждать семьям свердловских бойцов от масштабного обмена с Украиной: ответ омбудсмена
«Это огромное горе»: в Госдуме призвали извиниться ведущего «Соловьев Live» за слова про бездетных
18:46
Ушла из жизни режиссер «Ералаша» Надежда Репина
18:38
От тайги до Кремля: железному генералу России Шойгу — 70
18:37
В городе ХМАО топит дачи из-за затора на реке
В России появился публичный реестр должников по алиментам
18:33
«Уралвагонзавод» снабдит Беларусь военной техникой
18:32
Фигуранту дела о взятках в мэрии Челябинска Ребреш ужесточили приговор
18:28
Текслер Патрушеву: Челябинская область планирует собрать два миллиона тонн зерна
1
Цены на поездки вырастут до 200%: автоэксперты предупредили о рисках локализации такси
18:28
Ограничения интернета ввели в двух регионах России
18:23
Тысячи пострадавших от паводка тюменцев получили материальную помощь
18:22
В соцсетях появились дипфейки с обращениями губернаторов к Владимиру Путину
ВСУ пытались зайти в Курскую область, Киев ударил сотней БПЛА: карта СВО на 21 мая
18:20
Инициатора нападения на полицейских в Дагестане накануне Дня Победы нашли за границей
18:20
Заместитель главы района ЯНАО освободил должность: инсайд URA.RU подтвердился
18:19
ПВО за три с половиной часа уничтожила 34 беспилотника ВСУ
Путин начал новую операцию в Курской области после разгрома ВСУ
18:19
Лавров рассказал, чем окончился разговор Путина и Трампа
18:17
В России ужесточают контроль за финансами заподозренных в причастности к терроризму
18:13
Ямальские водители смогут перевозить свои автомобили в вагонах поездов
Новые баллы и замена авто: что ждет водителей после принятия закона о локализации такси. Инфографика
18:12
В Новом Уренгое загорелась гостиница
18:09
Лавров заявил, что перемирия с Украиной больше не будет
1
18:04
На пять месяцев перекроют участок трассы в Тюменской области
«За два года от мидла до тимлида»: как «зумеры» строят карьеру
18:01
«Сургутнефтегаз» сделал заявление на фоне слухов об отмене тестов на ковид для вахтовиков
18:00
Арестован бывший замгубернатора Тамбовской области
1
17:59
«Это безобразие»: в Госдуме ответили на предложение отменить пенсии для бездетных
1
Путин отвел риски социального протеста от начинающего губернатора
17:56
«Муравейник» в центре Тюмени преобразят за 25 лет: будут ли отселять жильцов на время ремонта
17:55
В Перми построят термальный комплекс за 500 млн рублей
17:55
В Кургане обсуждают увольнение Аргышевой с должности директора госструктуры
2
Что происходит на месте взрыва в Ставрополе, где снесло целый этаж. Фоторепортаж
17:50
Челябинский губернатор представил Мантурову ключевые инвестпроекты региона
1
17:50
Синоптик обрадовал прогнозом погоды в Москве на выходных
17:49
Комиссия гордумы одобрила названия улицы, переулка и сквера в Челябинске
Ветеран СВО и Донбасса: «Мы оставили семьи, чтобы защитить их»
17:47
Страшные сказки, Черемуховая свадьба и прием у психотерапевта: афиша Пермского края на уикэнд
17:45
Хинштейн заявил о полном освобождении всей территории Курской области
17:45
Праздник книголюбов, особый гость и концерты: куда сходить в Кургане в выходные. Афиша
Таксистов заставляют пересесть на отечественные авто: что не так с законом, критикуемым участниками рынка
17:44
Из Челябинска в Минск запустили дополнительный авиарейс
17:42
В Екатеринбурге год не могут продать офисник, за него просят почти миллиард
1
17:38
15 тюменским семьям участников СВО отказали в законных выплатах
От взрыва в жилом доме в Ставрополе снесло этаж: что известно о ЧП
17:38
В Курганской области пьяный мужчина запер в доме трех человек и устроил поджог. Фото
1
17:36
Арт-объект «Счастье не за горами» в Перми уходит под воду. Фото
1
17:36
Бастрыкин раскрыл, сколько регионов России атаковала Украина
17:35
В соцсетях появилась информация о стрельбе в тюменской школе
17:35
Российский боец Туча двое суток провел в блиндаже с телами украинских военных
17:34
Энергетики ЯНАО отправили на СВО очередную партию гуманитарной помощи
17:33
На Ямале будут судить отчима, забившего пасынка до смерти
17:33
Что известно о бывшей усадьбе купца Кропанина, на месте которой построили «Монетку». Фото, видео
5
17:31
Ветераны СВО в Челябинской области получат льготы на аренду земли для бизнеса
17:28
Роспотребнадзор Ямала запретил продажу просроченных молочных продуктов в магазине
1
17:25
Стала известна причина смерти магнитогорского хоккеиста Лебедева
17:23
Что произошло в сериале «Клюквенный щербет»: обзор последних серий
17:17
Вертолеты усиленно работают на переправе Салехард — Лабытнанги
17:16
В Екатеринбурге навсегда закрывается кинотеатр, где проходили презентации звезд
1
17:16
Российскому журналисту предъявили обвинение за программы об Украине
17:13
В Кургане откроют «Монетку» на месте бывшей усадьбы купца Кропанина. Фото, видео
1
17:12
«Некомпетентная и бестактная»: ЕС отстранил Каллас от подготовки стратегических документов
1
17:09
На Ямале начали развозить по тундре тысячи детей
17:07
«Тогда давайте всем артистам аллеи строить»: тюменцы возмутились созданию сквера в честь Шатунова
17:06
ЛДПР в Челябинской области включилась в решение проблем с вывозом мусора
17:05
Следствие связало убийство экс-советника Януковича с конфликтом на Украине
1
17:04
В Тюмени пропал похищавший детей маньяк, но появились педофилы
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17:03
Здания усадьбы Мешкова перешли в собственность Пермского края
17:00
«Просят звать родственников»: шадринские бюджетники возмутились агитации голосовать на праймериз. Инсайд
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16:59
«Турбулентность пройдена»: глава Роснано рассказал Путину о восстановлении корпорации после Чубайса
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16:56
«Уральские авиалинии» экстренно сажают самолеты на запасные аэродромы
16:56
Бойцы из ЯНАО в составе 36-й бригады штурмом взяли укрепрайон ВСУ на фронте
16:56
В Кургане из-за дождливой погоды активизируются комары
16:50
Не стало бывшего хоккеиста магнитогорского «Металлурга»
16:50
Об «украинизации» Армении и договоренностях с Мирзояном: главные заявления Лаврова
16:48
Адам Кадыров получил вторую за десять дней награду
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16:48
Фрагмент беспилотника упал в детском саду в Домодедово
16:48
«За что дали восемь лет?»: глава Минюста предложил освобождать от уголовки защитников морали и нравственности
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16:45
Массовая авария произошла в Тюмени, пострадал ребенок. Фото
16:45
Миллиардер из списка Forbes Ильтяков — эксклюзивно URA.RU: как продвинуть мясной бизнес Кургана на Урале
4
16:40
Участник шоу «Давай поженимся!» рассказал, почему Роза Сябитова мешает личной жизни сына
1
16:39
Том Круз впервые рассказал о своей новой молодой возлюбленной
2
16:39
Мэрия Екатеринбурга показала, как выглядят новые автобусы-«гармошки». Фото
16:36
Россия впервые показала экспортную версию беспилотного комплекса «Ланцет-Э»
16:35
Опальный украинский блогер Шарий заявил, что у убитого Портнова был компромат на Зеленского
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16:34
Школьники ЯНАО определились с популярными предметами для итоговых аттестаций
16:32
Рабочему на крупном свердловском заводе мстят после жалобы в трудовую инспекцию. Видео
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16:31
Пермские университеты отчитались о многомиллионных доходах
16:26
Аэропорты Москвы возобновили работу
16:24
Фонд депутата Барбашина обеспечил сборную по следж-хоккею новыми клюшками. Фото, видео
16:23
«Огонь раздуло ветром»: в Забайкалье горит детский лагерь. Видео
16:22
В ХМАО единороссы извинились перед уборщицей, которую оскорбил однопартиец
16:22
Появились новые подробности в деле о массовом отравлении в тюменском санатории «Сибирь»
16:21
Мэр Кургана Науменко пообещал добросовестно исполнять свои обязанности
2
16:17
В Екатеринбурге обрушат цены на жилье: инсайд с разговора у губернатора
3
16:17
«Еще получит»: семье девочки, зверски избитой в Первоуральске, шлют угрозы
16:16
В ЯНАО резко выросли тарифы на перевозку речным транспортом
16:11
В Кургане выплатят 900 тысяч рублей ребенку из-за смерти отца
16:11
В Киеве загорелась Белоцерковская ТЭЦ, есть жертвы
16:08
Губернатору ЯНАО готовят новый рабочий кабинет. Инсайд
16:05
В Испании раскрыли новые подробности убийства экс-советника Януковича
1
16:00
Главы Домодедово и Орехово-Зуево предупредили жителей о работе ПВО
16:00
Пропал заяц, который жил в парке Горького в Перми
16:00
Штурм, заложники и вертолет: суперкадры с учений курганских силовиков в объективе URA.RU
15:57
В Кургане 100 гимнасток поборолись за звание лучших. Фото
15:53
Глава МИД Армении высказал недовольство ОДКБ
1
15:52
Выросшая в детдоме жительница ЯНАО 20 лет не может получить отдельное жилье. Фото
15:52
Скандальный единоросс, оскорбивший уборщицу, заставил задуматься внупол ХМАО о проверке кадров партии власти
15:51
Организаторы «Абалак Рок Феста» в Тобольске раскрыли имена хэдлайнеров мероприятия
15:49
В Перми пройдет кинофестиваль, придуманный чатом GPT
15:46
Сольная карьера, редкая болезнь и отъезд в США: где сейчас внук Пугачевой Никита Пресняков
3
15:45
США запустили новую межконтинентальную баллистическую ракету
2
15:45
Курганские полицейские вывезут сестер Камшиловых из СИЗО Шадринска. Инсайд
1
15:40
В Кремле оценили угрозу ядерного щита США в космосе «Золотой купол»
15:39
В Челябинске ФСБ разоблачила хакеров, пытавшихся взломать корпорацию и банк
1
15:37
Мирошник предположил, почему был убит экс-советник Януковича Портнов
3
15:36
Лавров: Макрон и его министры пышут ненавистью к России
1
15:35
Вторые сутки в больнице: все, что известно о падении мальчика с 8 этажа в Екатеринбурге
15:34
В Кургане временно перекроют участок дороги от улицы Кравченко до Карла Маркса
1
15:34
Найденный под мостом в Перми мужчина стоял на учете у психиатра
15:33
Челябинская управляющая компания сделала перерасчет на 5,3 млн за капремонт
15:32
Цена, как за Сочи: сколько стоит отправить ребенка в загородный лагерь Тюмени
2
15:31
Май в Тюмени закончится дождями
15:29
Кремль обещал оперативно помочь жителям Курской области с жильем и деньгами
15:28
Как сажать астры по лунному календарю 2025: полная инструкция
15:28
В аэропорту Шереметьево введены ограничения
15:28
Дорожники рассказали об этапах строительства новой дороги до нацпарка «Зигальга»
15:25
Популярный на Ямале зимний вид спорта сможет выйти на международный уровень
15:24
В Кремле пригрозили ЕС жестким ответом на морскую блокаду России
15:22
Над Москвой сбили беспилотники
15:22
Временно закрылись аэропорты Домодедово и Жуковский
15:21
Пыталась заработать на маркетплейсе, но лишилась денег: как жительницу Кургана обманули аферисты
15:21
Самолет из Челябинска в Минводы опоздал на семь часов из-за поломки датчика атаки
15:20
Лавров назвал цель западных призывов к прекращению огня на Украине
1
15:17
Раненному на СВО свердловскому бойцу вручили «ветеранку» после новости URA.RU. Фото
15:16
Лавров объяснил, почему Армения не будет второй Украиной
15:15
В Шадринске будет малооблачно и тепло
15:14
Глава МИД Армении высказался о праздновании Дня Победы
15:14
С главной площади Екатеринбурга уберут парковку: что появится вместо нее. Фото
3
15:13
Челябинцы стали чаще интересоваться квартирами в новостройках. Инфографика
15:13
В Кремле раскрыли, когда будет заключен меморандум мира между Россией и Украиной
15:04
В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения
15:03
ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС
15:01
В Забайкалье лесной пожар подошел вплотную к жилью. Видео
15:01
В Кургане задержали извращенца, который приставал к детям. Видео
1
15:00
Песков внес ясность в обмен заключенными России и США «9 на 9»
14:58
Появились первые кадры с места убийства экс-советника Януковича. Видео
1
14:57
На миллионы рублей оштрафовали незаконных уличных торговцев в Тюмени
1
14:57
«Мы с вами — одна команда»: главное о визите Путина в Курскую область
14:55
Пермяки стали чаще пользоваться проездными в транспорте
14:53
В семье, где мальчик выпал с 8 этажа в Екатеринбурге, уже умирал ребенок
2
14:51
Лидеры и аутсайдеры праймериз в Курганской области: данные за 20 мая. Эксклюзив
2
14:51
«Проворонил»: родные винят отца, чей ребенок выпал с 8 этажа в Екатеринбурге
1
14:50
В Кремле прокомментировали панику США насчет ракетной опасности
14:50
В Кремле оценили идею Папы Римского провести переговоры Путина и Зеленского в Ватикане
14:49
Минюст предложил лишить комфорта злостных должников по алиментам
2
14:43
Фетисов потребовал латвийца вернуть медали после жесткого заявления о России
6
14:43
В райцентре ЯНАО перекроют центр города для крестного хода
14:40
В Нижневартовске для борьбы с паводком мобилизовали бюджетников
14:40
Cadena SER: бывшего советника Януковича застрелили в предместье Мадрида
14:38
«Ректор позвал болеть за «Трактор» прямо на паре»: челябинский вуз снял ролик в поддержку хоккеистов. Видео
4
14:37
В Тюмени спасли лебедя с оторванным крылом. Видео
1
14:35
Единороссы ХМАО вступились за техничку, которую оскорбил молодогвардеец
14:32
В Челябинске осудили коммерсанта, помогавшего мигрантам попасть в РФ
14:32
Свердловский губернатор выбрал нового главного пиарщика
7
14:31
Минобороны озвучило потери ВСУ в зоне спецоперации за минувшие сутки
14:30
Экс-советника Януковича Портнова застрелили близ Мадрида
14:30
Три аэропорта России временно закрылись
14:30
Ереван высказался по поводу изменений в отношениях с Москвой
14:24
В Салехарде многодетной матери после иска прокуратуры выделили квартиру
1
14:22
Лавров: Россия заинтересована в участии Армении в ОДКБ
14:22
В Сумской области отстранили командира воинской части после удара ВС РФ
14:21
Губернатор Ставрополья велел восстановить поврежденный взрывом дом за две недели
14:20
Свердловский губернатор едет на стройки арестованного миллионера
5
14:18
Курган богат талантами: спортсмены взяли призовые места на соревнованиях в Москве. Фото
14:16
Жители поселка в ЯНАО пожаловались губернатору Артюхову на разрушающиеся балконы
14:16
Сразу в трех аэропортах России введены ограничения
14:15
В Ставрополе ввели режим ЧС
1
14:15
Тюменец ударил ножом в сердце жену за переписку с другими мужчинами
14:14
ЦИК отдал тюменскому депутату мандат в Госдуме
14:14
Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за распространение взрывчаток
14:10
В Беларуси иностранцам впервые показали боевой модуль «Охотник» из Челябинска. Фото
14:09
Армянская полиция оттеснила провокаторов с антироссийскими лозунгами от здания МИД, где находится Лавров
14:09
В Челябинской области выпала семикратная норма осадков
14:08
Власти ХМАО раскрыли программу международной экологической акции «Спасти и сохранить»
14:08
Строительство новых объектов для обращения с мусором обсудили в челябинском ЗСО
14:06
«Брошенный ребенок»: Медведчук сделал вывод о Зеленском, прочитав иностранные статьи о нем
14:06
В Челябинской области резко выросло количество арендных изб и теремов
14:04
Пермские депутаты поссорились из-за запрета продажи энергетиков
14:03
Миллион рублей пообещали победителю чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага»
14:02
Бывший челябинский метрострой отказался от требований вернуть дивиденды
14:01
Центральную улицу Екатеринбурга ждет масштабная реконструкция. Фото
1
14:00
Бывшая глава МИД Австрии оценила вероятность завершения СВО к концу года
13:56
Россияне будут получать пенсии новыми способами
5
13:53
Какие трассы отремонтируют в Курганской области до 2027 года. Карта
3
13:52
Курганская ГАИ предупредила водителей об опасности из-за ветра и дождя
13:52
«Осколки вошли в мозг»: мальчика, выпавшего с 8 этажа в Екатеринбурге, оперировали 11 часов
1
13:51
Билеты на Суперкубок России на стадионе в Нижнем Новгороде продают мошенники
13:50
«Хочет все побольше»: Путин пошутил о Хинштейне после предложения присоединить Сумы к России
3
13:47
Уровень воды в тюменских реках активно прибывает только в одном районе. Инфографика
13:45
А будет ли сад: у мэра Тюмени произошел рассинхрон с подчиненными в вопросе благоустройства лога
3
13:37
Жительница ЯНАО отделалась небольшим штрафом за хранение наркотиков
13:36
В Кургане интересно: книголюбы примут участие в забеге и получат памятный подарок. Фото
13:32
Матвиенко призвала освободить Россию от заброшенных и разрушенных зданий
2
13:31
В Екатеринбург на сражение спецназовцев стянут технику НАТО
13:30
Цены на путешествия взлетели в Свердловской области
6
13:24
Экс-замглавы Росстандарта стал фигурантом дела о мошенничестве на подшипниковых заводах
1
13:23
«Билайн» и «Мегафон» предупредили о проблемах со связью в Подмосковье
13:23
Военный летчик возглавил собрание депутатов Троицка после ухода Хасанова на СВО
13:22
Стала известна причина взрыва в доме в Ставрополе
2
13:21
Жительница ХМАО заплатит штраф за оскорбление мигрантов из-за взгляда в ее сторону
13:19
Губернатор Шумков пришел на инаугурацию мэра Науменко. Видео
7
13:18
Омбудсмен ХМАО помогла бойцу СВО добиться отпуска, в котором он не был 1,5 года
1
13:18
Тюменцы встали в километровых пробках на объездной. Карта
13:17
Кабмин будет устанавливать стоимость обучения в российских вузах
2
13:17
Малыш, выпавший с 8 этажа в Екатеринбурге, находится в коме
13:16
Власти ЯНАО закупят новое оборудование в родильные дома
13:14
Мэр из ХМАО обвинил скандального экс-депутата в распространении фейков
13:14
Жена пермяка, пострадавшего от собак, обратилась к лидеру ЛДПР Слуцкому
13:13
Пермский поставщик нефтехимии и нефтепродуктов получил гигантский доход
13:13
Челябинское УФАС вскрыло сговор при организации детского питания на 90 миллионов
13:11
Появились кадры с Путиным в каске на стройке АЭС в Курской области
13:11
Пилот вертолета, рухнувшего под Первоуральском, избежал наказания
13:10
В ЯНАО ищут замену подрядчику, который сорвал капитальный ремонт школы
1
13:10
Ветеран СВО Заозеров встретился с челябинскими подростками
13:10
В Казани предотвращен теракт
3
13:05
Мишустин: защитники Отечества должны получать все услуги «без бумажек»
13:04
Курганцы назвали лучшие места для отдыха летом
1
13:04
Умер участник группы ABBA
2
13:03
Один из крупнейших сервисов доставки заходит в Пермь. Фото
13:01
В России почти приняли скандальный закон об отечественных авто в такси
1
12:57
«Не нарожал детей — сдохнешь»: ведущий «Соловьев Live» Мардан предложил отменить пенсии
34
12:56
Совфед одобрил закон о локализации автомобилей для такси
1
12:53
В ХМАО школьники из многодетных семей будут бесплатно ездить на такси
12:53
Путин одобрил идею создания особой экономической зоны в Курской области
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