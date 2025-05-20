Путину рассказали о ямальских волонтерах, помогающих жителям Курска

Президенту России Владимиру Путину на встрече в Курске рассказали о значительной поддержке, которую оказывают волонтеры с Ямала, в частности — жители поселка Ханымей. Особое внимание было уделено деятельности волонтеров пенсионного возраста, которые регулярно отправляют гуманитарные грузы для нуждающихся и военных. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Хотелось бы отметить Ямал. Ханымей, небольшой музей, они плетут сети, они высылают нам по потребностям те же самые марлевые, какие-то бинты, сухие души. Это "серебряные волонтеры", возраст — 55 плюс», — приводит слова волонтера Екатерины Нелепининой пресс-служба Кремля.
По словам представителей штаба, помощь поступает из разных регионов страны, причем значительный вклад вносят добровольцы старшего возраста. Благодаря их поддержке удается оперативно передавать необходимые вещи гражданским и военным.
На встрече подчеркнули, что помимо Ямала в оказании помощи активно участвуют волонтеры из Оренбургской области и других регионов. Например, Бугурусланский район еженедельно отправляет по 5–7 посылок с гуманитарной помощью. Все собранные вещи аккумулируются в специальном помещении, предоставленном администрацией Курской области, и распределяются среди нуждающихся через волонтерский штаб и систему гуманитарной поддержки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!