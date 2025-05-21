Вертолеты усиленно работают на переправе Салехард — Лабытнанги

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые вертолетные рейсы в ЯНАО
Новые вертолетные рейсы в ЯНАО Фото:

С 22 мая на маршруте Салехард — Лабытнанги будут введены дополнительные вертолетные рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Из Салехарда вылеты запланированы в 07:15, 08:45, 16:30 и 18:00; из Лабытнанги — в 07:55, 09:25, 17:10 и 18:40», — сообщили в ведомстве. Новое расписание предусматривает увеличение количества вылетов между городами, что позволит повысить транспортную доступность для жителей региона. Приобрести билеты на рейсы можно в онлайн-режиме на сайте авиакомпании.

Ранее дополнительные вертолетные рейсы между Салехардом и Лабытнанги были организованы на 21 мая из-за невозможности транспортного сообщения через Обь в период ледохода. Вертолеты вылетали по расписанию. Стоимость взрослого билета без льгот в одну сторону составляет 1850 рублей, что выше, чем в 2024 году.

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С 22 мая на маршруте Салехард — Лабытнанги будут введены дополнительные вертолетные рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Из Салехарда вылеты запланированы в 07:15, 08:45, 16:30 и 18:00; из Лабытнанги — в 07:55, 09:25, 17:10 и 18:40», — сообщили в ведомстве. Новое расписание предусматривает увеличение количества вылетов между городами, что позволит повысить транспортную доступность для жителей региона. Приобрести билеты на рейсы можно в онлайн-режиме на сайте авиакомпании. Ранее дополнительные вертолетные рейсы между Салехардом и Лабытнанги были организованы на 21 мая из-за невозможности транспортного сообщения через Обь в период ледохода. Вертолеты вылетали по расписанию. Стоимость взрослого билета без льгот в одну сторону составляет 1850 рублей, что выше, чем в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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