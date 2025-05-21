Вертолеты усиленно работают на переправе Салехард — Лабытнанги

С 22 мая на маршруте Салехард — Лабытнанги будут введены дополнительные вертолетные рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Из Салехарда вылеты запланированы в 07:15, 08:45, 16:30 и 18:00; из Лабытнанги — в 07:55, 09:25, 17:10 и 18:40», — сообщили в ведомстве. Новое расписание предусматривает увеличение количества вылетов между городами, что позволит повысить транспортную доступность для жителей региона. Приобрести билеты на рейсы можно в онлайн-режиме на сайте авиакомпании.
Ранее дополнительные вертолетные рейсы между Салехардом и Лабытнанги были организованы на 21 мая из-за невозможности транспортного сообщения через Обь в период ледохода. Вертолеты вылетали по расписанию. Стоимость взрослого билета без льгот в одну сторону составляет 1850 рублей, что выше, чем в 2024 году.
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