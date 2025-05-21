Роспотребнадзор Ямала запретил продажу просроченных молочных продуктов в магазине

В Лабытнанги предприниматель торговал просроченной молочной продукцией
© Служба новостей «URA.RU»
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Просроченное молоко продавали в Харпе
Просроченное молоко продавали в Харпе Фото:

Лабытнангский горсуд (ЯНАО) удовлетворил исковые требования окружного Роспотребнадзора к предпринимателю, осуществляющему торговлю в магазине поселка Харп. Иск был подан после выявления фактов реализации молочных продуктов с истекшим сроком годности.

«Индивидуальному предпринимателю неоднократно выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятию мер по обеспечению соблюдения данных требований. Возражений на предостережения в адрес управления не поступало. Но в то же время нарушения продолжались», — сообщается в релизе на сайте регионального управления Роспотребнадзора.  Просроченная молочная продукция продавалась в продуктовом магазине Харпа. 

Представитель управления обратился в суд. Действия предпринимателя признали противоправными, владельца торговой точки обязали прекратить продажу пищевой продукции с истекшим сроком годности.

Ранее окружной Роспотребнадзор уже запрещал розничную продажу молочной продукции частной предпринимательнице в Лабытнанги за реализацию просроченного товара и игнорирование предостережений ведомства. Кроме того, в регионе изымались из оборота партии хлебобулочных изделий из-за нарушений условий хранения и отсутствия необходимой информации о продукции, а нарушителей привлекали к административной ответственности.

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Лабытнангский горсуд (ЯНАО) удовлетворил исковые требования окружного Роспотребнадзора к предпринимателю, осуществляющему торговлю в магазине поселка Харп. Иск был подан после выявления фактов реализации молочных продуктов с истекшим сроком годности. «Индивидуальному предпринимателю неоднократно выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятию мер по обеспечению соблюдения данных требований. Возражений на предостережения в адрес управления не поступало. Но в то же время нарушения продолжались», — сообщается в релизе на сайте регионального управления Роспотребнадзора.  Просроченная молочная продукция продавалась в продуктовом магазине Харпа.  Представитель управления обратился в суд. Действия предпринимателя признали противоправными, владельца торговой точки обязали прекратить продажу пищевой продукции с истекшим сроком годности. Ранее окружной Роспотребнадзор уже запрещал розничную продажу молочной продукции частной предпринимательнице в Лабытнанги за реализацию просроченного товара и игнорирование предостережений ведомства. Кроме того, в регионе изымались из оборота партии хлебобулочных изделий из-за нарушений условий хранения и отсутствия необходимой информации о продукции, а нарушителей привлекали к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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