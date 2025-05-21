Роспотребнадзор Ямала запретил продажу просроченных молочных продуктов в магазине

Лабытнангский горсуд (ЯНАО) удовлетворил исковые требования окружного Роспотребнадзора к предпринимателю, осуществляющему торговлю в магазине поселка Харп. Иск был подан после выявления фактов реализации молочных продуктов с истекшим сроком годности.
«Индивидуальному предпринимателю неоднократно выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятию мер по обеспечению соблюдения данных требований. Возражений на предостережения в адрес управления не поступало. Но в то же время нарушения продолжались», — сообщается в релизе на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Просроченная молочная продукция продавалась в продуктовом магазине Харпа.
Представитель управления обратился в суд. Действия предпринимателя признали противоправными, владельца торговой точки обязали прекратить продажу пищевой продукции с истекшим сроком годности.
Ранее окружной Роспотребнадзор уже запрещал розничную продажу молочной продукции частной предпринимательнице в Лабытнанги за реализацию просроченного товара и игнорирование предостережений ведомства. Кроме того, в регионе изымались из оборота партии хлебобулочных изделий из-за нарушений условий хранения и отсутствия необходимой информации о продукции, а нарушителей привлекали к административной ответственности.
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