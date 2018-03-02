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02 марта 2018
Главные новости Москвы
14:34  02 марта 2018 2

Волонтеры помогут ЦИК на выборах президента

Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, памфилова элла
Элла Памфилова сообщила о соглашении между ЦИК и волонтерамиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Волонтерские и молодежные организации договорились о сотрудничестве с Центризбиркомом России во время президентских выборов. В числе прочего волонтеры будут помогать маломобильным гражданам на избирательных участках.

О пятистороннем соглашении о сотрудничестве между ЦИК и волонтерами в рамках проекта «Молодежь выбирает будущее» рассказал председатель комиссии Элла Памфилова, пишет ТАСС. В итоге его участниками стали представители Российского фонда свободных выборов, Союза молодежных избирательных комиссий России, Ассоциации волонтерских центров, общественного движения добровольцев «Волонтеры-медики» и Росмолодежи.

Элла Памфилова отметила значимость помощи добровольцев на выборах. По ее словам, ЦИК крайне заинтересован в том, чтобы маломобильные избиратели могли проголосовать. «У нас очень много инвалидов — молодых ребят, которые не хотят голосовать дома, хотят выйти из четырех стен, прибыть на участок, выполнить свой гражданский долг», — заметила Памфилова. Она также напомнила о возможности голосовать по месту пребывания без открепительных удостоверений.

Напомним, выборы главы государства состоятся 18 марта. В качестве кандидатов в них участвуют Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская платформа») и Владимир Путин как самовыдвиженец.

Дарья Корчак
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