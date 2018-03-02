Для спасения экологии в Челябинск прилетит федеральный министр

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской приедет в Челябинск во вторник, 6 марта. Об этом «URA.RU» стало известно от собственных источников.
В правительстве Челябинской области информацию о приезде не подтверждают, но и не опровергают. Как стало известно «URA.RU», Донской побывает на двух предприятиях: «Мечел» и «Челябинском электрометаллургическом комбинате». Это два крупнейших предприятия Челябинска. По мнению экспертов, эти заводы считаются источниками загрязнения воздуха.
Еще одним источником экологических проблем называют челябинскую свалку — самую большую в России среди городов-милионников. Рекультивация свалки назначена 2020 год. Во время своего визита Донской посетит полигон. Областные власти надеются провести процесс рекультивации с использованием дотаций из федерального бюджета.
Также министерство экологии челябинской области планирует подписание соглашения с Росприроднадзором на тему передачи полномочий в природоохранной сфере. Напомним, в Госдуме разрабатывается законопроект о возможности передачи полномочий в природоохранной сфере с федерального уровня на региональный. Власти Южного Урала надеются войти в число пилотных регионов. Ранее о проблемах в экологии Челябинска и Нижнего Тагила упомянул президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.