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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Челябинской области
21:59  02 марта 2018 0

Для спасения экологии в Челябинск прилетит федеральный министр

Левитин Иванов Челябинск, донской сергей
Донской прилетит в ЧелябинскФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской приедет в Челябинск во вторник, 6 марта. Об этом «URA.RU» стало известно от собственных источников.

В правительстве Челябинской области информацию о приезде не подтверждают, но и не опровергают. Как стало известно «URA.RU», Донской побывает на двух предприятиях: «Мечел» и «Челябинском электрометаллургическом комбинате». Это два крупнейших предприятия Челябинска. По мнению экспертов, эти заводы считаются источниками загрязнения воздуха.

Еще одним источником экологических проблем называют челябинскую свалку — самую большую в России среди городов-милионников. Рекультивация свалки назначена 2020 год. Во время своего визита Донской посетит полигон. Областные власти надеются провести процесс рекультивации с использованием дотаций из федерального бюджета.

Также министерство экологии челябинской области планирует подписание соглашения с Росприроднадзором на тему передачи полномочий в природоохранной сфере. Напомним, в Госдуме разрабатывается законопроект о возможности передачи полномочий в природоохранной сфере с федерального уровня на региональный. Власти Южного Урала надеются войти в число пилотных регионов. Ранее о проблемах в экологии Челябинска и Нижнего Тагила упомянул президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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