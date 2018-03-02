22:31 02 марта 2018 1

В группах сторонников блогера появилась информация о платном наборе участников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сети распространяется информация о возможности заработать, поучаствовав в митинге-концерте «За сильную Россию!». Проверка аккаунтов администраторов групп, распространяющих эти предложения, показывает, что в большинстве своем это лица, связанные с блогером Алексеем Навальным.

Одно из объявлений о найме митингующих было опубликовано на сайте Massovki.net. Неизвестный, представившийся Родионом, пообещал заплатить по 500 рублей всем, кто придет 3 марта на стадион «Лужники». В дальнейшем это сообщение стали активно ретранслировать несколько групп в социальных сетях.

Так, одним из наиболее активных распространителей стало сообщество СОМ в соцсети «ВКонтакте». Его администраторами являются Евгений Бушмакин, Родислав Велецкий, Оксана Петрова и Дмитро Шамсиров. Ранее эта же группа занималась призывами к участию в акции «Забастовка избирателей». Кроме того, сами организаторы являются активными сторонниками блогера — на их страницах можно найти фотографии с протестных акций.

Отметим, 3 марта в спорткомплексе «Лужники» пройдет митинг-концерт в поддержку Владимира Путина. Ожидается, что участие в нем примут до 100 тысяч человек. Ранее звезды эстрады, среди которых были Игорь Крутой, Михаил Боярский, Николай Расторгуев и многие другие выложили в соцсетях и на своих сайтах приглашения для фанатов с призывом прийти всем неравнодушным.