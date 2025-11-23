Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Выплаты и пенсии

«Парламентская газета»: право на досрочную пенсию получат больше россиян

24 ноября 2025 в 04:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тяжелые и вредные условия труда дают право на досрочную пенсию

Тяжелые и вредные условия труда дают право на досрочную пенсию

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минтруд предлагает расширить круг россиян, имеющих право на досрочную пенсию. Ведомство намерено установить соответствие между старыми и новыми названиями профессий электромонтеров, работа которых приравнивается к тяжелым условиям труда.

«Вид выполняемой работы, характер условий труда определяют особые условия, дающие право, например, на сокращенный рабочий день, досрочный выход на пенсию, дополнительные оплачиваемые отпуска, компенсационные выплаты и другие льготы. В данном случае подтверждается тождество профессий в связи с расхождением их наименования в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС)», — отметила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Парламентской газетой».

В связи с корректировками, внесенными в ЕТКС в 1996 и 1997 годах, произошли изменения в наименованиях некоторых профессий. При этом описание рабочих условий остались прежними. В настоящее время электромонтеры, которые занимаются ремонтом и обслуживанием аппаратуры и устройств связи, а также электромонтеры, обслуживающие и ремонтирующие устройства сигнализации, централизации и блокировки в карьерах, разрезах и на отвалах, имеют право на досрочный выход на пенсию при выполнении определенных требований.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал