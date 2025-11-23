«Парламентская газета»: право на досрочную пенсию получат больше россиян

«Вид выполняемой работы, характер условий труда определяют особые условия, дающие право, например, на сокращенный рабочий день, досрочный выход на пенсию, дополнительные оплачиваемые отпуска, компенсационные выплаты и другие льготы. В данном случае подтверждается тождество профессий в связи с расхождением их наименования в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС)», — отметила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Парламентской газетой».

В связи с корректировками, внесенными в ЕТКС в 1996 и 1997 годах, произошли изменения в наименованиях некоторых профессий. При этом описание рабочих условий остались прежними. В настоящее время электромонтеры, которые занимаются ремонтом и обслуживанием аппаратуры и устройств связи, а также электромонтеры, обслуживающие и ремонтирующие устройства сигнализации, централизации и блокировки в карьерах, разрезах и на отвалах, имеют право на досрочный выход на пенсию при выполнении определенных требований.