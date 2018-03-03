06:26 03 марта 2018 0

Необычная прическа сенатора привлекла внимание пользователей Сети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прическа члена Совета Федерации Валентины Петренко впечатлила австралийскую журналистку Алекс Брюс-Смит. На своей странице в Twitter девушка опубликовала несколько фотографий политика, которые быстро стали популярными в Сети.

«Только что узнала, как выглядит прическа российского сенатора, и просто обязана этим поделиться», — написала Брюс-Смит в сообщении, которое на момент публикации новости набрало 2 тысячи комментариев, 13 тысяч ретвитов и 37 тысяч лайков.

В комментариях пользователи соцсети стали публиковать насмешливые картинки, фотографии и фотожабы.