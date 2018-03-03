Необычная прическа сенатора привлекла внимание пользователей Сети
Прическа члена Совета Федерации Валентины Петренко впечатлила австралийскую журналистку Алекс Брюс-Смит. На своей странице в Twitter девушка опубликовала несколько фотографий политика, которые быстро стали популярными в Сети.
«Только что узнала, как выглядит прическа российского сенатора, и просто обязана этим поделиться», — написала Брюс-Смит в сообщении, которое на момент публикации новости набрало 2 тысячи комментариев, 13 тысяч ретвитов и 37 тысяч лайков.
В комментариях пользователи соцсети стали публиковать насмешливые картинки, фотографии и фотожабы.