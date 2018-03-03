Мединский предложил снять «серьезный политический триллер» про Олимпиаду-2018

07:43 03 марта 2018 0

Владимир Мединский ждет от режиссеров увлекательных сценариев для олимпийской драмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил снять художественный фильм о российских олимпийцах, выступавших на Играх в Южной Корее. По мнению чиновника, в картине должны быть отражены выступления спортсменов в Пхенчхане и допинговый скандал, предшествовавший Олимпиаде.

«Это может быть серьезный политический триллер с элементами спортивной драмы», — цитирует Мединского РИА «Новости». Министр считает, что права на съемки фильма должны достаться режиссеру, который предложит самый интересный сценарий. При этом победа хоккеистов над Германией в олимпийском финале должна стать «вишенкой на торте».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) признал 43 российских олимпийцев виновными в нарушении антидопинговых правил. Результаты спортсменов на Играх -2014 в Сочи были аннулированы, а сами атлеты пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Впоследствии апелляции 28 спортсменов на это решение были удовлетворены, апелляции еще 11 россиян удовлетворены частично.

Олимпийские игры в Пхенчане проходили с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.