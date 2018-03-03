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03 марта 2018
02 марта 2018
Главные новости Москвы
07:43  03 марта 2018 0

Мединский предложил снять «серьезный политический триллер» про Олимпиаду-2018

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Владимир Мединский ждет от режиссеров увлекательных сценариев для олимпийской драмыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил снять художественный фильм о российских олимпийцах, выступавших на Играх в Южной Корее. По мнению чиновника, в картине должны быть отражены выступления спортсменов в Пхенчхане и допинговый скандал, предшествовавший Олимпиаде.

«Это может быть серьезный политический триллер с элементами спортивной драмы», — цитирует Мединского РИА «Новости». Министр считает, что права на съемки фильма должны достаться режиссеру, который предложит самый интересный сценарий. При этом победа хоккеистов над Германией в олимпийском финале должна стать «вишенкой на торте».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) признал 43 российских олимпийцев виновными в нарушении антидопинговых правил. Результаты спортсменов на Играх -2014 в Сочи были аннулированы, а сами атлеты пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Впоследствии апелляции 28 спортсменов на это решение были удовлетворены, апелляции еще 11 россиян удовлетворены частично.

Олимпийские игры в Пхенчане проходили с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.

Сергей Макеев
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