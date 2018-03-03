{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 марта 2018
15:41  03 марта 2018 3

На участкового, который игнорировал жалобы москвички на угрозы, завели дело. Муж отрубил ей кисти рук

Открытая лицензия на 04.08.2015. Топор., топор, убийство, криминал
Муж топор отрубил жене руки. Участковый не стал вмешиваться в семейные разборкиФото: John Neeman/Flickr

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности против бывшего участкового из Серпухова. Служитель закона проигнорировал жалобы девушки на ревнивого мужа. Через некоторое время супруг отрубил жене кисти рук.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, полицейский месяц занимался проверкой заявления девушки. В итоге, не проведя всех необходимых мероприятий, он отказался возбудить уголовное дело. Как считают следователи, из-за этого у супруга возникло чувство безнаказанности.

Жуткий инцидент произошел в декабре 2017 года. 26-летний супруг отвез свою 25-летнюю жену в лес и топором отсек ей кисти рук. Затем отвез женщину в больницу и сдался полиции. Одну руку врачам удалось спасти. Незадолго до трагедии девушка написала на мужа заявление в полицию — из-за ревности тот периодически бил супругу.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров