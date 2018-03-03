Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности против бывшего участкового из Серпухова. Служитель закона проигнорировал жалобы девушки на ревнивого мужа. Через некоторое время супруг отрубил жене кисти рук.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, полицейский месяц занимался проверкой заявления девушки. В итоге, не проведя всех необходимых мероприятий, он отказался возбудить уголовное дело. Как считают следователи, из-за этого у супруга возникло чувство безнаказанности.
Жуткий инцидент произошел в декабре 2017 года. 26-летний супруг отвез свою 25-летнюю жену в лес и топором отсек ей кисти рук. Затем отвез женщину в больницу и сдался полиции. Одну руку врачам удалось спасти. Незадолго до трагедии девушка написала на мужа заявление в полицию — из-за ревности тот периодически бил супругу.