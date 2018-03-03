Путин призвал россиян сделать так, чтобы XXI век «прошел под знаком ярких побед»

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин попросил своих сторонников сделать все, чтобы «наши дети и внуки были счастливы». Он обратился к россиянам во время митинга на стадионе «Лужники».
«За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдут под знаком наших ярких побед», — цитирует Путина ТАСС. «Мы сделаем это, да?» — обратился он к участникам митинга. Десятки тысяч сторонников кандидата ответили одобрительным гулом. После этого Владимир Путин предложил спеть национальный гимн РФ, напомнив о российских хоккеистах, которые исполнили его после победы на Олимпиаде в Пхенчхане. «Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна. Поехали!» — призвал он.
Как писало «URA.RU» ранее, в 14 часов, в «Лужниках» начался митинг «За сильную Россию!» в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что участие в нем примут более 100 тысяч человек.
Напомним, выборы главы государства состоятся 18 марта. В качестве кандидатов в них участвуют Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская платформа») и Владимир Путин как самовыдвиженец.