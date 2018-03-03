В Москве начался многотысячный митинг в поддержку Путина

В «Лужниках» начался митинг «За сильную Россию!» в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Старт мероприятия назначен на 14 часов, однако уже за час до начала на московском стадионе собралось порядка 70 тысяч человек, рассказал пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов.
По его словам, всего на стадионе могут поместиться 100 тысяч человек, однако их сегодня «будет больше», цитирует Кондрашова ТАСС. Сейчас участники митинга уже заполонили трибуны, многие собираются на поле вокруг сцены. В «Лужниках» до начала митинга уже выступили участник «Евровидения» Алексей Воробьев и группа «Руки вверх».
Напомним, выборы главы государства состоятся 18 марта. В качестве кандидатов в них участвуют Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская платформа») и Владимир Путин как самовыдвиженец.