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03 марта 2018
16:00  03 марта 2018 22

В Москве начался многотысячный митинг в поддержку Путина

Открытие предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина. Екатеринбург, волонтеры, россия, russia, сильный президент сильная россия, штаб владимира путина, раша
Ожидается, что поддержать кандидата придут более 100 тысяч человекФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В «Лужниках» начался митинг «За сильную Россию!» в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Старт мероприятия назначен на 14 часов, однако уже за час до начала на московском стадионе собралось порядка 70 тысяч человек, рассказал пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов.

По его словам, всего на стадионе могут поместиться 100 тысяч человек, однако их сегодня «будет больше», цитирует Кондрашова ТАСС. Сейчас участники митинга уже заполонили трибуны, многие собираются на поле вокруг сцены. В «Лужниках» до начала митинга уже выступили участник «Евровидения» Алексей Воробьев и группа «Руки вверх».

Напомним, выборы главы государства состоятся 18 марта. В качестве кандидатов в них участвуют Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская платформа») и Владимир Путин как самовыдвиженец.

Юрий Викторов
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