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Главные новости Челябинской области
10:20  04 марта 2018 18

«Скушает хозяина». В соцсетях осудили челябинца, гуляющего по городу с волком. ФОТО

Хозяин хищного зверя уверяет, что гуляет с ним «не для потешания своего самолюбия»Фото: группа «Нетипичный Челябинск» во «ВКонтакте»

Житель Челябинска снова вывел на прогулку волка в парк Гагарина. Гуляющие горожане обступили зверя, чтобы сфотографироваться с ним. Однако в социальных сетях не все довольны домашним питомцем своего земляка.

Пользователи соцсетей активно обсуждают фото с волком: «Мне средств на содержания тигра или льва, я б тоже ходил рядом с любимым животным», «Как пуделя на цепь посадили на потеху», «Давайте я со своим котом пойду гулять, а вы скажете, что это пантера», «Скушает рано или поздно именно хозяина». «Суровые челябинские мужчины заводят вместо собак волков, что тут еще скажешь», — комментирует происходящее горожанин. Другие уверены, что «любого дикого зверя можно выдрессировать», и не видят ничего удивительного в такой прогулке. Многие комментаторы отмечают, что это на самом деле не волк.

Хозяин хищника называет зверя «улыбакой»
Фото с личной страницы Сергея Панасенко во «ВКонтакте»

Хозяин хищника Сергей Панасенко на личной странице во «ВКонтакте» рассказал, что волк по кличке Воланд уже много лет живет у него в конуре вместо собаки. По его словам, питомец миролюбив и легко идет на контакт с людьми: «[волк] как всегда общается и играется с детишками и их родителями». Но все-таки мужчина выгуливает волка на поводке. У него дома целый зоопарк: енот, лиса, черный ворон и другие. Панасенко ходит гулять в парк «не для потешания своего самолюбия, а для лечения как больных детей, так и для развития здоровых». Владелец волка, по его словам, является детским педагогом-психологом.

Панасенко ответил на комментарии пользователей: «Просто ужасаешься сколько «всезнаек» и просто невежд живет в нашем славном городе Че». Он призывает приложить усилия и ударить по «безграмотности, невежеству и мракобесию этих «боземойкакойужоз» и «етониволк».

Напомним, что волка в Челябинске выгуливают в городе уже не в первый раз. Мужчина со своим зверем приходит в парк регулярно.

Ольга Кулакова
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