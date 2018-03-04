Житель Челябинска снова вывел на прогулку волка в парк Гагарина. Гуляющие горожане обступили зверя, чтобы сфотографироваться с ним. Однако в социальных сетях не все довольны домашним питомцем своего земляка.
Пользователи соцсетей активно обсуждают фото с волком: «Мне средств на содержания тигра или льва, я б тоже ходил рядом с любимым животным», «Как пуделя на цепь посадили на потеху», «Давайте я со своим котом пойду гулять, а вы скажете, что это пантера», «Скушает рано или поздно именно хозяина». «Суровые челябинские мужчины заводят вместо собак волков, что тут еще скажешь», — комментирует происходящее горожанин. Другие уверены, что «любого дикого зверя можно выдрессировать», и не видят ничего удивительного в такой прогулке. Многие комментаторы отмечают, что это на самом деле не волк.
Хозяин хищника Сергей Панасенко на личной странице во «ВКонтакте» рассказал, что волк по кличке Воланд уже много лет живет у него в конуре вместо собаки. По его словам, питомец миролюбив и легко идет на контакт с людьми: «[волк] как всегда общается и играется с детишками и их родителями». Но все-таки мужчина выгуливает волка на поводке. У него дома целый зоопарк: енот, лиса, черный ворон и другие. Панасенко ходит гулять в парк «не для потешания своего самолюбия, а для лечения как больных детей, так и для развития здоровых». Владелец волка, по его словам, является детским педагогом-психологом.
Панасенко ответил на комментарии пользователей: «Просто ужасаешься сколько «всезнаек» и просто невежд живет в нашем славном городе Че». Он призывает приложить усилия и ударить по «безграмотности, невежеству и мракобесию этих «боземойкакойужоз» и «етониволк».
Напомним, что волка в Челябинске выгуливают в городе уже не в первый раз. Мужчина со своим зверем приходит в парк регулярно.