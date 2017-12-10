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10 декабря 2017
09 декабря 2017
08 декабря 2017
14:38  10 декабря 2017 0

Челябинец выгуливает волка в центре города. ВИДЕО

Лоси, косули, волки, лисы, волк, хищник, лесные животные, дикие животные, дикая природа
Владелец животного занимается разведением волковФото: pixabay.com

Жители Челябинска обсуждают в соцсетях горожанина, который выгуливает волка в парке им. Гагарина. Как оказалось, мужчина со своим зверем приходит сюда регулярно.

Видео выложила в Facebook челябинская журналистка Елена Хавлюк. По ее словам, она увидела зверя, когда гуляла с детьми, и решила удалиться от него подальше. При этом, как ей удалось выяснить, владелец животного занимается разведением волков. «Абсолютно. Только домашний в пятом поколении. Интересно, сколько поколений волков там живет», — отметила она в комментариях.

Мнения пользователей разделились. Одни восприняли видео с любопытством. Другие — с негативом, и теперь требуют немедленно выгнать животное из парка. «Лена, гони этого хозяина в шею с детской площадки. Будет упираться — угрожай звонком в милицию. Собачники наглеют. И теряют берега», — предлагает Анна Шмелева. «Если бы он был собачник))) он волчатник или не знаю, как назвать этого товарища», — ответила автор записи.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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