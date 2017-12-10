Челябинец выгуливает волка в центре города. ВИДЕО

Жители Челябинска обсуждают в соцсетях горожанина, который выгуливает волка в парке им. Гагарина. Как оказалось, мужчина со своим зверем приходит сюда регулярно.
Видео выложила в Facebook челябинская журналистка Елена Хавлюк. По ее словам, она увидела зверя, когда гуляла с детьми, и решила удалиться от него подальше. При этом, как ей удалось выяснить, владелец животного занимается разведением волков. «Абсолютно. Только домашний в пятом поколении. Интересно, сколько поколений волков там живет», — отметила она в комментариях.
Мнения пользователей разделились. Одни восприняли видео с любопытством. Другие — с негативом, и теперь требуют немедленно выгнать животное из парка. «Лена, гони этого хозяина в шею с детской площадки. Будет упираться — угрожай звонком в милицию. Собачники наглеют. И теряют берега», — предлагает Анна Шмелева. «Если бы он был собачник))) он волчатник или не знаю, как назвать этого товарища», — ответила автор записи.