Глава Мосгордумы извинился за напавшего на Собчак стажера-«хулигана»

08:08 05 марта 2018 0

Алексей Шапошников: «Провокация и хулиганство» ФОТО: Алексей Шапошников, Facebook

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед кандидатом на пост президента РФ Ксенией Собчак за нападение на нее стажера столичного заксобрания. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне Ксения Собчак (Ksenia Sobchak). Произошедшее сегодня — провокация и хулиганство», — написал Шапошников. По его словам, молодой человек, совершивший это — стажер Мосгордумы, который «не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни моим помощником». Чиновник выразил уверенность в том, что правоохранительные органы разберутся в случившемся, и виновные понесут наказание.

Как ранее заявили в штабе Собчак, 4 марта в центре Москвы на кандидата в президенты было совершено нападение. Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца. Там праздновали день рождения Михаила Горбачева. По словам Собчак, на нее напал какой-то человек, который толкнул ее, а затем облил жидкостью, крича ей: «Это за Жириновского!». Она также указала, что нападавшего звали Алан Дзуцев, напоминают argumenti.ru. Как выяснилось, жидкость оказалась водой. При этом Собчак поскользнулась, упала, ушибла ногу и голову. Столичные власти в тот же день задержали злоумышленника, пишет Newinform.com. После произошедшего кандидат в президенты призвала главу Мосгордумы принести ей извинения и уволить молодого человека.

Напомним, во время дебатов кандидатов в президенты лидер ЛДПР Владимир Жириновский грубо высказывался в адрес Ксении Собчак. В ответ Ксения облила обидчика водой, а чуть позже ее юристы направили генпрокурору РФ Юрию Чайке жалобу на Жириновского.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Всего за пост главы государства будут вести борьбу восемь кандидатов: действующий президент РФ самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак от «Гражданской платформы», лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Павел Грудинин от КПРФ, Максим Сурайкин от «Коммунистов России», Борис Титов от «Партии Роста» и Григорий Явлинский от «Яблока».