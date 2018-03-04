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04 марта 2018
20:09  04 марта 2018 5

В Сети появилось видео нападения на Ксению Собчак

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, валеев тимур
Нападавшим оказался помощник депутата Мосгордумы ШапошниковаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Telegram-канале Mash опубликовали видеозапись нападения на кандидата в президенты России Ксению Собчак. Запись в Сети опубликовал сам нападавший. Им оказался Алан Дзуцев, помощник депутата Мосгордумы Алексея Шапошникова.

На видеозаписи видно, как молодой человек смотрит в объектив видеокамеры в ожидании того, как в помещение войдет Собчак. Как только женщина появляется в дверях, молодой человек берет в свободную руку стакан с водой и выливает ее на Собчак со словами «Это вам за Жириновского».

По данным Telegram-канала кандидата в президенты России Ксении Собчак, инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца. В здании проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева. Охрана Собчак задержала Дзуцева, после чего вызвали полицию. Ранее молодой человек на своей странице в Instagram публиковал фотографию с Владимиром Жириновским. В Сети также появились фотографии, на которых видно, как сотрудники полиции составляют протокол на Дзуцева. После беседы с сотрудниками правоохранительных органов он написал объяснительную.

Иван Шестак
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