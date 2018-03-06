Спутники зафиксировали активность на одном из ядерных реакторов Северной Кореи. Речь идет о научно-исследовательском центре в Йонбене.
В последние несколько дней в этом районе наблюдаются паровые шлейфы, а на реке поблизости — таяние льда, сообщает местный портал 38 north. Кроме того, в южной части Йонбеня разбит военный лагерь, который, по мнению экспертов, должен обеспечивать безопасность реактора. Все это свидетельствует о том, что КНДР возобновила производство плутония для своей ядерной программы, приходят к выводу наблюдатели.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в помощи КНДР и нежелании решать северокорейскую проблему. Вместе с тем американский лидер похвалил Китай за противоположную позицию. «Главный мотив вот этих осуждений — это вбить хотя бы небольшой клин в отношения между Россией и Китаем, пояснил «Национальной службе новостей» американист, руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов.