Дворкович сменил Мутко на посту координатора ЧМ-2018

17:24 06 марта 2018 5

Дворкович возглавил оргкомитет «Россия-2018» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович стал председателем оргкомитета «Россия-2018», который занимается подготовкой чемпионата мира 2018 года по футболу в России. Об этом сообщил его коллега Виталий Мутко, ранее занимавший эту должность.

При этом генеральным директором оргкомитета останется Алексей Сорокин. «Мы приняли решение, что генеральным директором является Сорокин, а мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его», — цитирует Мутко «Федеральное агентство новостей». Первенство мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах — в том числе в Екатеринбурге.

Указ об увольнении из оргкомитета ЧМ-2018 Мутко был подписан 30 декабря 2017 года. О решении Виталия Мутко выйти из оргкомитета ЧМ-2018 стало известно 27 декабря, напоминает «Национальная служба новостей». Однако вице-премьеру нашли другое место: его назначили главой оргкомитета по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН, писало «URA.RU».