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09 января 2018
08 января 2018
01:36  09 января 2018 0

Медведев нашел Мутко новое место работы

Мутко на Центральном стадионе. Екатеринбург, мутко виталий
Виталий Мутко будет заниматься организацией туристического саммитаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Вице-премьер Виталий Мутко назначен главой оргкомитета по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Премьер-министр Дмитрий Медведев уже подписал соответствующее распоряжение.

Также в оргкомитет, как пишет «Коммерсант», вошел заместитель министра культуры Алла Манилова, глава Ростуризма Олег Сафонов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, представители МИДа, МВД, Минфина, Минтранса, ФСБ и других ведомств.

Очередная сессия ЮНВТО, как отмечается, пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году.

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Мутко потерял второй высокий пост за три дня

Ранее, напомним, Медведев исключил Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018». До этого главный спортивный чиновник страны приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза на полгода. Тогда же, комментируя причину такого решения, он заявил, что не исключает ухода из оргкомитета ЧМ-2018.

Дальнейшая карьера Виталия Мутко оказалась под вопросом после того, как Россию отстранили от Олимпиады-2018 в Южной Корее из-за допинг-скандала.

Сергей Демин
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