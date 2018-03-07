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07 марта 2018
07:39  07 марта 2018 0

Тюменская экс-подруга Тимати ужаснула фанатов своей худобой. ФОТО

Модель могла похудеть из-за плотного рабочего графикаФото: Instagram Алены Шишковой

Тюменская модель Алена Шишкова поразила подписчиков своей фигурой. Она выложила в «сторис» снимок, на котором стоит в облегающем комбинезоне.

Комментаторов удивила худоба девушки. Многие предположили, что Шишкова сбросила вес из-за плотного рабочего графика. «Алена занимайтесь больше дочкой. Быстро вырастет.....этого времени не вернуть»; «Кушай больше»; «Вам бы поесть», — рекомендуют поклонники под одним из последних снимков модели в Instagram. Несмотря на это, часть подписчиков восхищены ее внешностью. «Небесная леди»; «Ммм, какое бельишко», — отмечают фанаты.

Подписчики просят модель больше есть
Фото: скриншот «сторис» из Instagram Алены Шишковой

Как писало «URA.RU», ранее Алена Шишкова, которая является матерью дочки рэпера Тимати, стала лицом мессенджера Telegram. Администрация проекта опубликовала ролик с участием тюменской модели. В ролике фигурирует и сам создатель Telegram Павел Дуров.

Юрий Викторов
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