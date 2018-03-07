Тюменская модель Алена Шишкова поразила подписчиков своей фигурой. Она выложила в «сторис» снимок, на котором стоит в облегающем комбинезоне.
Комментаторов удивила худоба девушки. Многие предположили, что Шишкова сбросила вес из-за плотного рабочего графика. «Алена занимайтесь больше дочкой. Быстро вырастет.....этого времени не вернуть»; «Кушай больше»; «Вам бы поесть», — рекомендуют поклонники под одним из последних снимков модели в Instagram. Несмотря на это, часть подписчиков восхищены ее внешностью. «Небесная леди»; «Ммм, какое бельишко», — отмечают фанаты.
Как писало «URA.RU», ранее Алена Шишкова, которая является матерью дочки рэпера Тимати, стала лицом мессенджера Telegram. Администрация проекта опубликовала ролик с участием тюменской модели. В ролике фигурирует и сам создатель Telegram Павел Дуров.