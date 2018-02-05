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05 февраля 2018
17:18  05 февраля 2018 0

Тюменская экс-возлюбленная Тимати стала лицом Telegram. ВИДЕО

Модель Алена Шишкова появилась в официальном видеоролике TelegramФото: Алена Шишкова, Instagram

Российская модель Алена Шишкова, известная также как бывшая возлюбленная рэпера Тимати, стала лицом мессенджера Telegram. Администрация проекта опубликовала ролик с участием тюменской модели.

Видео появилось на официальном канале мессенджера Telegram News. В ролике фигурирует и сам создатель Telegram Павел Дуров — по сюжету он переписывается в секретном чате с Ангелой Меркель, Джулианом Ассанжем и персонажем сериала «Игра престолов» Дэйнерис Таргариен. Еще одной его собеседницей становится модель Алена Шишкова.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Шишкова отметила свое 25-летие в Дубае, а среди приглашенных гостей был и Павел Дуров. Многие подозревают, что между моделью и предпринимателем роман. Между тем в Instagram у Павла Дурова нет ни одного совместного фото с Аленой Шишковой.

Отметим, в начале февраля пользователи устройств Apple заметили пропажу мессенджера Telegram из AppStore. Сам Дуров позже объяснил, что причиной стал неприемлемый контент, сообщала «Федеральная служба новостей». Создатель мессенджера обещал устранить проблему в ближайшее время.

Дарья Корчак
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