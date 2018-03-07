Организатор «бойцовского клуба УФСИН» на Урале пойдет под суд

Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела специального назначения УФСИН России по Тюменской области завершено. Дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Сотруднику УФСИН вменяют превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий. В Следственном управлении СК РФ по Тюменской области сообщили, что 5 мая 2017 года обвиняемый провел незаконный спарринг между кандидатами в отделы специального назначения. В результате рукопашного боя сильно пострадал один из участников, ему присвоили первую группу инвалидности. Молодой человек 1995 года рождения по имени Владислав Елфимов поступил в реанимацию с проломленным черепом и кровоизлиянием в мозг.
Как ранее сообщало «URA.RU», семья пострадавшего парня собирала деньги на его лечение. Елфимову, который некоторое время пробыл в коме, требовались дорогостоящие препараты и расходные материалы. Врачи не дают прогнозов о состоянии здоровья молодого человека, однако его мать считает, что «полностью, каким он был, вряд ли уже станет».