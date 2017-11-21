14:23 21 ноября 2017 0

Влад Елфимов впал в кому после вступительных испытаний в УФСИН Фото: группа #ПоможемВладуЕлфимову в соцсети «ВКонтакте»

Родственники кандидата в спецназ УФСИН Владислава Елфимова, который впал в кому после вступительных испытаний, собирают средства на его реабилитацию в Клиническом институте мозга в городе Березовском Свердловской области. За несколько дней надо достать около 200 тысяч рублей. Средств от УФСИН на эти цели семья пострадавшего парня не получала, рассказала корреспонденту «URA.RU» родственница Елфимова Елена Беккер.

Так выглядит Влад Елфимов после «приемных экзаменов» в УФСИН и долгого лечения Фото: группа #ПоможемВладуЕлфимову в соцсети «ВКонтакте»

19 октября Елфимову провели операцию по пластике черепа в тюменской ОКБ №2, рассказала собеседница агентства. «Операцию сделали бесплатно, поставили титановую пластину, все удачно, все заживает. Он стал более активным в движениях, сидит уже, голову держит. Друзья приходят к нему, учат ходить, водят его — правую ногу ему переставляют, у него правая сторона парализована, а левую он сам — вот так начинаем ходить», — рассказала Елена.

Для лечения Владу требуются дорогостоящие препараты — только один из них стоит около восьми тысяч рублей, требуется и расходный материал — пеленки, памперсы, закупка которых обходится в несколько тысяч рублей.

«Насколько Влад сможет восстановиться — никто не скажет, врачи опасаются делать такие прогнозы, — говорит Елена. — Так-то он у нас со стержнем парень, мы надеемся. Но, конечно, полностью, каким он был, вряд ли уже станет». По словам матери, пока Влад не говорит — речь после травмы не восстановилась. И давать показания следователям еще не может.

Для того, чтобы перевезти Влада в Березовский, родственники будут нанимать специальный транспорт. Там тюменец должен провести 21 день. «Если мы отправимся 4 декабря, то как раз к Новому году он должен вернуться», — отметила она. Вносить оплату за операцию, по словам Елены, нужно на следующей неделе.

Сбор средств объявлен и в группе «ВКонтакте» — она называется «#ПоможемВладуЕлфимову». Там же указаны реквизиты для перевода средств.

1/2 Фото: группа »#ПоможемВладуЕлфимову» в соцсети «ВКонтакте

Следствие по делу еще не окончено, родственники ждут результатов экспертизы, сообщила собеседница агентства.

«URA.RU» уже писало о том, что 21-летний Владислав Елфимов намеревался попасть на работу в спецотряд УФСИН после прохождения службы в десантных войсках. В день сдачи спортивных нормативов Владислава доставили в реанимацию без сознания, с переломом черепа и кровоизлиянием в мозг. Его родственникам сообщили о том, что парень поскользнулся в душе. До 13 июня молодой человек находился в коме. По словам двоюродной сестры десантника, на условиях анонимности ей рассказали о незаконных спарринг-боях, которые должны пройти кандидаты в спецотряд.