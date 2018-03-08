Двухлетний малыш заблокировал iPhone матери на 47 лет

07:28 08 марта 2018 0

Из-за малыша iPhone оказался заблокирован на 47,5 лет Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Двухлетний мальчик в китайском Шанхае во время игры заблокировал iPhone своей мамы. Теперь ей придется ждать разблокировки 47,5 лет, или 25 миллионов минут.

Женщина решила показать сынишке познавательное видео на своем недавно купленном iPhone, сообщает «Федеральное агентство новостей». Во время просмотра ролика малыш случайно заблокировал смартфон и начал самостоятельно подбирать к телефону пароли. Китаянка отобрала у ребенка гаджет, но было поздно: ее iPhone оказался заблокирован на 25 миллионов минут, или 47,5 лет.

Два месяца женщина надеялась, что iPhone все-таки заработает, но поскольку этого так и не произошло, она наконец-то решилась обратиться в сервис. Специалист быстро нашел выход из сложившейся ситуации: он просто сбросил все настройки гаджета до заводских, правда, при этом были потеряны все данные, находившиеся ранее в телефоне, уточняет «Ридус». По его словам, однажды к нему пришел клиент, у которого гаджет заблокировался на целых 80 лет.

Ранее эксперты подсчитали, что гаджеты от Apple‍ служат чуть более четырех лет, отмечает информагентство Nation News. Компания продала 2,05 миллиарда смартфонов и компьютеров по всему миру, причем 750 миллионов устройств уже не используются.