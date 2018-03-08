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08 марта 2018
14:16  08 марта 2018 3

Невеста принца Гарри сменила веру ради Елизаветы II

Ради семьи жениха Маркл приняла англиканствоФОТО: Wikimedia Commons

Американская актриса, невеста британского принца Гарри Меган Маркл, приняла англиканство. Тайный обряд крещения с использованием воды из Иордана провел архиепископ Кентерберийский в Королевской часовне.

Весь ритуал занял 45 минут, сообщает телеканал 360. По личной просьбе невесты церемонию провел архиепископ Кентерберийский, духовный глава Церкви Англии. На церемонии присутствовали принц Уэльский Чарльз, его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла и принц Гарри.

По существующим правилам Маркл не обязана менять веру, чтобы заключить брак с принцем Гари. Однако в ноябре прошлого года она заявила, что готова пойти на это в знак уважения к королеве Елизавете II, которая является главой Англиканской церкви. Прежде Маркл называла себя протестанткой. Свадьба с принцем намечена на 19 мая.

Ранеебританские СМИ сообщали, что Маркл рассматривалась на роль девушки «агента 007» в новой части Бондианы, но была исключена из списка кандидаток. Причиной послужила ее предстоящая помолвка.

Феликс Сорокин
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