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30 декабря 2017
29 декабря 2017
18:52  29 декабря 2017 0

Невеста принца Великобритании потеряла работу

Меган Маркл откажется от актерской карьеры ради семьиФото: Wikimedia Commons

Меган Маркл, американская актриса и невеста принца Великобритании Гарри, рассматривалась на роль девушки «агента 007» в новой части Бондианы, но была исключена из списка кандидаток. Причиной послужила ее предстоящая помолвка.

По данным британской газеты The Sun, Маркл привлекла внимание продюсеров бондианы благодаря сериалу «Форс-мажоры». «Меган идеально подходит на роль девушки Бонда. Она гламурная и сексуальная, а также хорошая актриса», — цитирует источник «Газета.ru». По его словам, участию Маркл в проекте «помешали» новости о ее романе с Гарри.

Ранее Меган Маркл в интервью заявила, что после замужества откажется от актерской карьеры. Пара будет заниматься благотворительностью и много времени проводить в странах Содружества, пишет РИА «Новости».

Ранее «URA.RU» писало о том, что принца Гарри и его невесту в рейтинге самых заметных свадеб 2017 года обошла дочь судьи из Краснодара. Внимание прессы к событию привлекла сумма, потраченная семьей краевого судьи на праздник.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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