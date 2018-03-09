Наташа Поли примерила на себя новый образ
Пермская топ-модель Наташа Поли примерила на себя новый образ. Для фотосессии журнала Vogue Italia она перевоплотилась в роскошную даму XIX века. Соответствующего стиля была и одежда модели — пышные платья и шляпы.
Автором идеи для фотосессии «Девять дочерей» стал креативный директор журнала Джованни Бьянко. Наташе Поли досталась главная роль. Воплотил идею в жизнь знаменитый fashion-фотограф Вилли Вандерперре.
«Вы лучшая модель. Восхитительные фото», — пишут поклонники модели в Instagram. Как напоминает портал 59.ru, недавно Наташа Поли стала лицом новой коллекции бренда Dundas.