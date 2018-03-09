Пьяный Михаил Ефремов опоздал на спектакль и обматерил зрителей

Актер Михаил Ефремов устроил скандал на гастролях в Самаре. После того, как зрители полчаса ждали спектакля с его участием, столичная звезда послала их со сцены матом. При этом, как сообщают возмущенные очевидцы, Ефремов был глубоко пьян.
Инцидент произошел 7 марта на спектакле театра «Современник» «Не становись чужим», билеты на который стоили от 4 тыс. до 7 тыс. рублей. После 35-минутной задержки, написала в Facebook актриса театра Самарской драмы Алла Коровкина, Ефремов «абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу говорить громче, так как ничего не слышно, радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару и весь спектакль возвращался к этому посланию».
В зале, по ее словам, находился министр культуры региона, который принимал происходящее «не моргнув глазом». Зрители один за другим покидали зал, который к финалу спектакля опустел. «Полностью совпадает с моим впечатлением от последних московских гастролей — хоть и не все артисты были пьяны, но общее пренебрежение публикой и залом очевидны!» — прокомментировала одна из местных театралок.
Впрочем, некоторые зрители заступились за актера в соцсетях. «Пьян он был или нет, не знаю, играл пьяного. Звук не был выставлен. Даже в партере было не разобрать слов артиста», — объяснил один из них в соцсетях. Дирекция театра на момент подготовки новости оказалась недоступной.