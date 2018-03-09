Экс-полковник ГРУ Скрипаль после эмиграции продолжал выдавать секреты России

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, переехавший в Великобританию после обмена шпионами в 2010 году, продолжил сотрудничество с западными разведками, передавая им данные о своих экс-коллегах по работе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в спецслужбах.
По данным издания, после переезда в Британию Скрипаль сотрудничал с местной разведкой и другими западными спецслужбами. При этом анонимный собеседник газеты отметил, что бывший полковник ГРУ также передавал информацию о возможностях и методах работы российской разведки. «Он был полезен в течение ограниченного периода. Хоть это и не было шпионажем, его продолжали использовать», — цитирует издание своего источника.
Как пишет Nation News, ранее глава МВД Великобритании Амбер Радд призвала СМИ не спекулировать на теме отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ и его дочери. Глава МИД РФ Сергей Лавров также прокомментировал данный инцидент, назвав голословными обвинения Москвы в причастности к отравлению Скрипаля.