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09 марта 2018
16:20  09 марта 2018 10

Экс-полковник ГРУ Скрипаль после эмиграции продолжал выдавать секреты России

Клипарт, лондон, англия, великобритания, флаг, Биг Бен, big ben, england
Скрипаль перебрался из России в БританиюФото: depositphotos.com

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, переехавший в Великобританию после обмена шпионами в 2010 году, продолжил сотрудничество с западными разведками, передавая им данные о своих экс-коллегах по работе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным издания, после переезда в Британию Скрипаль сотрудничал с местной разведкой и другими западными спецслужбами. При этом анонимный собеседник газеты отметил, что бывший полковник ГРУ также передавал информацию о возможностях и методах работы российской разведки. «Он был полезен в течение ограниченного периода. Хоть это и не было шпионажем, его продолжали использовать», — цитирует издание своего источника.

Как пишет Nation News, ранее глава МВД Великобритании Амбер Радд призвала СМИ не спекулировать на теме отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ и его дочери. Глава МИД РФ Сергей Лавров также прокомментировал данный инцидент, назвав голословными обвинения Москвы в причастности к отравлению Скрипаля.

Олег Теплоухов
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