Глава МИД России Сергей Лавров назвал голословными обвинения РФ в причастности к отравлению в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он также заявил о готовности Москвы содействовать расследованию.
В ходе пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом в Аддис-Абебе Лавров подчеркнул, что в России не услышали ни одного конкретного факта, который бы подтверждал, что российское правительство каким-либо образом причастно к отравлению, сообщает информагентство Nation News. «Мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда. Это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики», — сказал министр.
Он также отметил, что Россия при необходимости будет готова оказать содействие в расследовании этого дела. Кроме этого, глава МИД России назвал неуместными параллели между отравлением Сергея Скрипаля и Александра Литвиненко, гибель которого «также свалили на Российскую Федерацию и которая так до конца и не расследована».
Скрипаль и его дочь были найдены без сознания возле торгового центра в Солсбери 5 марта. Позже стало известно, что их отравили, полиция начала расследование по статье «покушение на убийство». Пострадавшие до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Помимо них, серьезно пострадал полицейский, еще около двух десятков человек обращались в городские больницы за медпомощью.