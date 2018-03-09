{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 марта 2018
14:22  09 марта 2018 11

Лавров отреагировал на обвинения в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ. «Это нагнетание истерики!»

Всероссийский конкурс управленцев
Лавров заявил об отсутствии доказательств причастности российского правительства к отравлению экс-полковника ГРУФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МИД России Сергей Лавров назвал голословными обвинения РФ в причастности к отравлению в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он также заявил о готовности Москвы содействовать расследованию.

В ходе пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом в Аддис-Абебе Лавров подчеркнул, что в России не услышали ни одного конкретного факта, который бы подтверждал, что российское правительство каким-либо образом причастно к отравлению, сообщает информагентство Nation News. «Мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда. Это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики», — сказал министр.

Он также отметил, что Россия при необходимости будет готова оказать содействие в расследовании этого дела. Кроме этого, глава МИД России назвал неуместными параллели между отравлением Сергея Скрипаля и Александра Литвиненко, гибель которого «также свалили на Российскую Федерацию и которая так до конца и не расследована».

Скрипаль и его дочь были найдены без сознания возле торгового центра в Солсбери 5 марта. Позже стало известно, что их отравили, полиция начала расследование по статье «покушение на убийство». Пострадавшие до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Помимо них, серьезно пострадал полицейский, еще около двух десятков человек обращались в городские больницы за медпомощью.

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров